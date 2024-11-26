Люди часто считают, что для счастья и получения удовлетворения от жизни нужно отправиться в отпуск или хотя бы дождаться окончания рабочей недели. На самом деле радость можно найти и в повседневной рутине, считает автор и эксперт по принятию поведенческих решений Кэсси Холмс. Она поделилась своим секретным лайфхаком с CNBC.

По данным недавнего опроса, проведенного компанией Talker, из 2 тыс. жителей США каждый четвертый испытывает приступы скуки в повседневной рутине. Чтобы бороться с этим, Холмс дает простой совет: «Считайте оставшееся время».

Она водит свою дочь в кафе на чашку кофе с четырех лет, и сейчас, пять лет спустя, эти посиделки могут показаться ей рутиной. Но вместо того чтобы раздражаться, Холмс начала подсчитывать, сколько у нее осталось возможностей, прежде чем дочь отвыкнет от такого общения.

«Всего через пару лет она захочет пойти в кафе со своими друзьями, а не со мной, — говорит она. — Так что это будет происходить все реже». Подсчет того, сколько времени у нее осталось, помог Холмс найти «радость и удовлетворение» и в других рутинных делах.

По словам женщины, это упражнение не только помогает стать счастливее, но и заставляет внимательнее относиться к тому, куда она тратит свое время. Она больше не просматривает список встреч, сидя в кафе с дочерью, — вместо этого она ищет общения и единения, что гораздо важнее.

По словам психолога Майкла Джервейса, важно настраивать себя так, чтобы избежать чувства сожаления в будущем. «Время — самый ценный ресурс, который у нас есть, — написал Джервейс. — В повседневной суете легко потерять связь с тем, что для вас важнее всего».

Эксперт отметил, что жизнь с осознанием собственной смертности в корне меняет ценности человека. Благодаря этому он осознанно выбирает, как использовать свое время.

«Полное принятие того факта, что мы не будем жить вечно, резко меняет наши ценности. Как только вы признаете, что время — самый ценный из всех товаров, больше не будет разрыва между выбором, который вы хотите сделать, и выбором, который вы делаете на самом деле», — добавил он.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел телефонный опрос и выяснил, насколько счастливыми ощущают себя россияне. Результаты показали, что 79% респондентов чувствуют себя счастливыми. Но на этот показатель влияет сезонный фактор.