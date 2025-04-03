Основатель и генеральный директор Hinge Джастин Маклеод считает, что своей продуктивностью он отчасти обязан спокойному режиму поддержания здоровья. Он основал приложение для знакомств в 2011 году, продал его владельцу Tinder Match Group в 2019 году и остался на посту генерального директора, превратив Hinge в одно из самых популярных мест для онлайн-знакомств в Америке. Мужчина утверждает, что есть одно умственное упражнение, которое ежедневно помогает ему показывать наилучшие результаты.

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«Лайфхак, который я использую чаще всего — это список благодарностей, — сказал Маклеод. — Если я чувствую себя подавленным, обиженным или что-то в этом роде, я всегда обнаруживаю, что простое составление списка из 10 вещей, за которые я благодарен, мгновенно могут перевернуть свое мировоззрение».

Исследования показывают, что ведение дневника хотя бы 15 минут в день может улучшить навыки решения проблем и помочь человеку быстрее восстановиться после травматических событий. Такая практика, по словам авторов бестселлеров Дипака Чопра и Кабира Сехгала, позволяет отслеживать закономерности, тенденции и улучшения с течением времени.

Когда человек увяз в стрессовых факторах или в том, чего ему не хватает в личном и профессиональном плане, журнал благодарности может служить постоянным напоминанием о личных победах. Маклеод заявляет, что находит утешение в процессе записи своих мыслей и в размышлениях о людях и обстоятельствах в жизни, за которые он благодарен «снова и снова».

Многие успешные люди говорят, что ведение дневника помогает им сохранять концентрацию и душевное равновесие. Опра Уинфри когда-то вела дневник благодарности в течение 10 лет, записывая туда 5 вещей, за которые она благодарна каждый день.Она писала такие фразы, как «Пробежка вокруг острова Фишер во Флориде с легким ветерком, который не давал мне замерзнуть» и «Долгая и веселая беседа с Гейл о ее свидании вслепую с мистером Картофельной Головой», чтобы напомнить ей о маленьких радостях жизни.

Основательница Glossier Эмили Вайс рассказала журналу Vanity Fair в 2019 году, что ее ежедневная программа ухода за собой включает в себя пять минут ведения дневника благодарностей. А если человек хочет попробовать себя в популярном упражнении по письму, социолог Артур С. Брукс рекомендует вести «журнал боли».

На курсе Гарвардской школы бизнеса, который он преподает о счастье, Брукс просит каждого студента сделать запись в журнале, кратко описывающую болезненный опыт, который они пережили, и то, что они чувствовали. Через месяц, по его словам, они возвращаются к записи и отмечают, чему они научились из этого опыта. Через 6 месяцев молодые люди также вносят что-то позитивное, что произошло в результате.

«Неизбежно, вы заканчиваете тем, что пишете что-то в этих пространствах, и через некоторое время вы начинаете с нетерпением ждать, когда же вы напишете в свой дневник боли, — говорит Брукс. — Потому что вы можете посмотреть на то, как вы учились, росли и получали пользу».

В свою очередь спортсмены достигают высоких результатов в условиях давления благодаря различным психическим и поведенческим стратегиям. Ранее исследование продемонстрировало, что спортсмены, которые показывают хорошие результаты, опираются на высокую самооценку, психологическую устойчивость и когнитивно-поведенческие методы. Среди этих методов можно выделить подготовительные ритуалы перед соревнованиями, визуализацию и внутренние диалоги с собой.