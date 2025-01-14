Психотерапевт, клинический социальный работник и преподаватель Северо-Восточного университета Эми Морин каждый день задает себе один и тот же вопрос — «Что я сделала сегодня, чтобы стать сильнее морально?». По ее словам, это не просто упражнение для поднятия настроения — это стратегический инструмент, который повышает самосознание и устойчивость.

Как эксперт объясняет в своей книге «13 вещей, которые не делают психологически сильные люди», размышления над этим вопросом каждый день стали для нее переломным моментом. Это изменило ее подход к проблемам в краткосрочной перспективе и подтолкнуло к личностному и профессиональному росту.

Этот же вопрос стал катализатором перемен в жизни многих клиентов Морин, которые научились брать под контроль ситуации, которые раньше казались им непреодолимыми.

По словам Морин, в начале своей карьеры она уперлась в стену. Несмотря на все ее усилия помочь клиентам, состояние некоторых из них не менялось так быстро, как она надеялась. Когда эксперт усомнилась в своем профессионализм, она обратилась за советом к своему руководителю, который задал ей вопрос: «Оттачиваете ли вы свое мастерство каждый день? Это именно то, что вы в силах контролировать».

«Я не могу контролировать каждую переменную в жизни моих клиентов, но я могу контролировать свой собственный рост. Вот тогда я и начала спрашивать себя ежедневно, что я сделала, чтобы стать сильнее сегодня?», — отмечает Морин.

Это заставило женщину пересмотреть свой день через призму силы. Проявила ли она терпение в момент разочарования, боролась ли с негативной мыслью вместо того, чтобы позволить ей развиваться по спирали, делала ли трудные вещи, даже когда ей этого не хотелось. Со временем это ежедневное размышление выработало в ней осознанность и уверенность.

Морин рассказала, как эта практика помогла и ее клиентам в терапии. «Возьмем одного молодого специалиста, с которым я работала, — она страдала от тревожности, особенно в социальных ситуациях на работе. Каждый вечер она часами зацикливалась на разговорах, которые вела в течение дня, переигрывая моменты, когда ей казалось, что она сказала что-то не то», — вспоминает эксперт.

Размышления о своей душевной силе каждый вечер помогли клиентке Морин пересмотреть свои мысли. Она переключила свое внимание на моменты, когда совершала что-то смелое. Например, она начала отмечать тот факт, что выступала на собраниях, даже когда чувствовала себя напуганной.

«Поскольку она тратила меньше времени на беспокойства о том, что неправильно выразилась, она обрела уверенность в себе, снизила уровень тревожности и перестала обдумывать каждое свое слово», — отмечает Морин.

Психотерапевт также познакомила с этой концепцией отца-одиночку, который справлялся с трудностями воспитания детей, одновременно развивая сложную карьеру. Морин рассказала, что в конце дня он ругал себя за то, что он недостаточно хороший родитель. Но, размышляя о моментах своей силы, например, о том, как ему удается сохранять спокойствие даже во время истерики трехлетнего ребенка, — он укрепил чувство сострадания к себе и обрел уверенность.

Эксперт также поделилась упражнением, которое занимает всего несколько минут, но обладает огромной силой, если выполнять его ежедневно. Вот несколько моментов, которые следует учитывать:

1. Сосредоточиться на том, что получается контролировать

В жизни многое не поддается контролю — действия других людей, неожиданные неудачи, погода. Этот вопрос напоминает о необходимости сосредоточиться на действиях, которые предпринял человек. Вместо того, чтобы размышлять о том, что пошло не так, он будет хвалить себя за то, что сделал правильно. Это переключает его энергию на решения и дает силы продолжать совершенствоваться.

2. Всегда стремиться к развитию

Развитие психической силы — это не одноразовая цель, это практика на всю жизнь. Морин отмечает, что задавая этот вопрос каждый день, человек обязует себя развиваться, будь то небольшие победы или крупные прорывы. Со временем даже небольшие усилия помогут ему быть более устойчивым в случае возникновения проблем.

3. Повышение уровня самосознания

Когда человек вводит привычку размышлять о своих мыслях, чувствах и поведении, он лучше понимает себя. Он также узнает, какие стратегии лучше всего помогают успокоить нервы, повысить уверенность в себе или справиться со стрессом. Такой самоанализ — основной компонент психической силы, который помогает лучше управлять своими эмоциями и отношениями.

4. Оставаться оптимистом

Быть психически сильным — это не значит быть идеальным, это значит добиваться прогресса, учиться на ошибках и преодолевать неизбежные жизненные трудности.

Когда трудные моменты угрожают затмить все хорошее, что удалось достичь, этот вопрос вернет фокус и поможет обратить внимание на то, что важно. По словам Морин, каждый раз, отвечая на него, человек подпитывает себя небольшой порцией оптимизма.

Но не только Морин считает, что задавая правильные вопросы, можно улучшить качество своей жизни. По словам эксперта по коммуникациям и преподаватель Стэнфордского университета Мэтта Абрахамса, если человек умеет задавать нужные вопросы задавать, он сможет обрести влияние и даже заставить окружающих изменить свое мнение.