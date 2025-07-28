Эпоха 90-х с ее яркой модой, первыми гаджетами и культовыми игрушками для многих осталась теплым ностальгическим воспоминанием. Но пока кассеты и фишки пылятся в коробках на даче, некоторые из этих артефактов превратились в настоящие сокровища. Коллекционеры по всему миру готовы выкладывать серьезные суммы за предметы, которые для нас были лишь частью детства. Прежде чем выбрасывать старый «хлам», загляните в наш список — возможно, вы сидите на маленьком состоянии.

Ignat Kushanrev/Unsplash

Начнем с электроники, которая тогда казалась чудом. Оригинальный Тамагочи от Bandai 1996−97 годов в нераспечатанной упаковке может стоить от $100 до нескольких тысяч долларов. Портативная консоль Nintendo Game Boy, особенно редкие цветные версии или в идеальном состоянии с коробкой, легко уходит за $200-$500. А если у вас завалялся картридж с редкой игрой, например, Pokemon Red или Blue в заводской пленке, его цена может взлететь до нескольких тысяч долларов.

Мир игрушек — это отдельная золотая жила. Миниатюрные домики Polly Pocket от Bluebird, выпущенные до 1998 года, ценятся за свою детализацию. Полные наборы в хорошем состоянии продаются по $100-$600. Интерактивный пушистик Furby первого поколения (1998 г.) в коробке — еще один желанный лот, цены на который доходят до $300-$700. А мягкие игрушки Beanie Babies от Ty, особенно редкие экземпляры вроде фиолетового медведя Princess в честь принцессы Дианы, могут оцениваться в десятки тысяч долларов.

Не стоит забывать и о коллекционных карточках. Первое издание карточек Pokemon 1999 года — это святой Грааль для многих. Одна только голографическая карточка Чаризарда в идеальном состоянии была продана на аукционе за более чем $400 тыс. Конечно, не все карточки так дороги, но полный базовый набор в хорошем состоянии — это гарантированно несколько тысяч долларов.

Отдельного упоминания заслуживают носители информации. Некоторые VHS-кассеты с редкими фильмами, особенно из серии Black Diamond от Disney, или записи с уникальным авторским переводом, могут стоить от $50 до $1,5 тыс. Похожая история и с CD-дисками: редкие первые издания альбомов или лимитированные синглы известных групп 90-х также пользуются спросом у меломанов и коллекционеров.

Почему же эти вещи стали такими дорогими? Все дело в сочетании трех факторов: ностальгии, редкости и культурной значимости. Поколение, выросшее в 90-е, сегодня достигло финансовой стабильности и готово платить за возможность прикоснуться к своему детству. Многие игрушки и гаджеты были утеряны или сломаны, поэтому предметы в хорошем состоянии, а тем более в упаковке, стали настоящей редкостью.

Так что в следующие выходные, разбирая старые коробки, будьте внимательны. Возможно, та самая игрушка, о которой вы давно забыли, — это не просто приятное воспоминание, а ваш лотерейный билет в прошлое, за который кто-то готов заплатить реальные деньги сегодня.