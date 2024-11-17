Netflix провела прямую трансляцию исторического боксерского поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом, которая привлекла огромную аудиторию по всему миру. Однако высокие нагрузки на сервис вызвали проблемы с подключением и зависанием экрана.

27-летний Пол, который ранее был видеоблогером и стал профессиональным боксером, одержал победу над 58-летним Тайсоном, бывшим чемпионом мира в тяжелом весе, который вернулся на ринг специально для этого поединка. Бой завершился после восьми раундов, однако основной темой обсуждения стали технические неполадки, с которыми сталкивались зрители во время прямой трансляции на Netflix, в частности, зависания и проблемы с буферизацией.

Хештег #NetflixCrash стал популярным в социальной сети X, а сервис Downdetector получил более миллиона жалоб на проблемы с Netflix в 50 странах, включая 530 тысяч сообщений в США. Проблемы достигли своего пика примерно в 23:00 по восточному времени. «Это самое крупное событие, — заявил Пол после боя. — Более 120 млн пользователей на Netflix. Мы сделали так, что сайт упал».

Netflix ранее сталкивалась с проблемами при прямых трансляциях; к примеру, в прошлом году трансляция 4-го сезона «Любовь слепа» началась с задержкой более чем на час. С тех пор стриминговый сервис без особых проблем расширяет свою линейку прямых трансляций, включая показательные матчи по гольфу и теннису, ток-шоу в прямом эфире и церемонии награждения.

Хотя Netflix предоставляет ограниченную информацию о количестве зрителей, стример утверждает, что бой между Тайсоном и Полом смотрели 60 млн пользователей, а максимальное количество одновременных потоков достигло примерно 65 миллионов. Это позволяет с уверенностью сказать, что поединок стал крупнейшим испытанием для живой инфраструктуры Netflix на сегодняшний день.

Сейчас у Netflix есть чуть больше месяца, чтобы улучшить свою систему перед трансляцией двух матчей НФЛ в день Рождества, а затем и шоу WWE Raw в январе.

Ранее Netflix начала развивать рекламное направление на фоне замедления роста числа подписчиков. Согласно данным LSEG, во втором квартале компания привлекла около 4,82 млн новых пользователей. Это самый низкий показатель с первого квартала 2023 года.