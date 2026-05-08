Психологи стали одним из самых быстрорастущих сегментов малого бизнеса в России. С начала 2026 года число ИП и компаний в сфере психического здоровья выросло на 35%, а за весь 2025 год — более чем вдвое, следует из данных Точка Банка. Речь идет о специалистах, работающих по ОКВЭД 86.90.5 «Деятельность в области психического здоровья».

По данным ВЦИОМ, в 2024 году индекс потребности россиян в психологической помощи достиг максимума за 15 лет и оказался примерно в 1,3 раза выше уровня 2022 года. Доля тех, кто уже обращался к психологу, за последние годы выросла до примерно каждой восьмой–девятой взрослой россиянки и россиянина.

Сейчас в сегменте, по информации банка, зарегистрировано 867 малых и средних предпринимателей и организаций. При этом рынок остается преимущественно сферой индивидуальной практики: 86,7% участников работают как ИП. Для сравнения, в среднем по российскому бизнесу доля индивидуальных предпринимателей составляет около 61%.

В Точке считают, что рост может быть связан не только с увеличением спроса на психологические услуги, но и с постепенной легализацией частной практики. Многие специалисты, которые раньше работали неформально или как самозанятые, начинают регистрировать полноценный бизнес.

Работа частных психологов в России сегодня формально не лицензируется и почти не регулируется: единых требований к образованию и стандартам оказания услуг нет. На фоне обсуждаемого в Госдуме закона о регулировании психологической деятельности участники рынка ожидают появления обязательных требований к квалификации и стажу для частной практики, в том числе в онлайн‑формате.

Больше всего психологов-предпринимателей зарегистрировано в Москве — на столицу приходится 23,2% всех бизнесов в сегменте. Для сравнения, доля Москвы среди всех российских ИП и юрлиц составляет 13,8%. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург.

При этом аналитики отмечают и менее очевидные региональные центры роста. Например, Тюменская область занимает шестое место по количеству психологов-предпринимателей, хотя по общему числу бизнесов находится только на 25-м месте. Похожая ситуация наблюдается в Хабаровском крае.

Вместе с числом специалистов растут и обороты рынка. По данным Точка Банка, медианный месячный оборот предпринимателей в сфере психического здоровья в первом квартале 2026 года вырос на 62,9% год к году и составил 201,7 тыс. руб.

Средняя же стоимость часовой консультации психолога в России на 2024 год оценивалась примерно в 3–3,5 тыс. руб., в Москве — традиционно заметно выше. За последние два‑три года услуги психологов подорожали на несколько сотен рублей за сессию, что сопоставимо или выше общего роста цен в сфере бытовых и личных сервисов.

Медианный оборот показывает «типичный» доход бизнеса посередине выборки, а средняя стоимость — это усредненная цена услуги по всем сделкам, которая сильнее искажается крайними значениями.

В Москве и Санкт-Петербурге обороты психологов в среднем на 23,3% выше, чем в регионах. Это может быть связано как с более высокой стоимостью консультаций, так и с большей концентрацией платежеспособного спроса.

Эксперты отмечают, что рынок психологических услуг постепенно превращается из сферы частной практики в полноценный сегмент малого бизнеса. Развитию помогают онлайн-консультации, низкий порог входа и рост спроса на персональные сервисы.

Коммерческий рынок услуг для ментального здоровья в России оценивается в десятки миллиардов рублей с ежегодным ростом на двузначные проценты. Быстрее всего прибавляют онлайн‑платформы: за последний год их аудитория и трафик увеличились более чем в полтора–два раза, а дистанционные консультации закрепились как один из основных каналов работы психологов.

Что это значит для бизнеса

Рынок психологических услуг уверенно становится частью экономики микропредпринимательства: специалисты все чаще работают как самостоятельные ИП, выстраивают личный бренд и продают услуги напрямую клиенту, без клиник и крупных центров.

Для малого бизнеса это еще один пример быстрорастущего эконом-сегмента, где вход относительно дешев, а спрос продолжает расти. Но одновременно усиливается конкуренция и повышается вероятность будущего регулирования рынка.

