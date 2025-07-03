До того, как основать Alibaba, Джек Ма долго пытался найти работу и всюду получал отказы. В юности он пытался устроиться в полицию, в отель, в десятки мелких и крупных компаний, каждый раз — безуспешно. Самый известный случай произошел в 1994 году: в китайском городе Ханчжоу открылся первый ресторан сети KFC, и Ma пришел на собеседование, тогда из 24 кандидатов приняли 23 — не прошел только он.

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Ма также дважды провалил вступительные экзамены в университет и десять раз — отбор в Гарвард, а до запуска Alibaba он преподавал английский язык всего за $12 в месяц. Все его попытки войти в IT-бизнес начинались с полной технической неграмотности: первый раз он узнал о том, что такое интернет в 1995 году в США, а слово «beer» стало его первым поисковым запросом, так он заметил, что о китайских пивных брендах нет ни строчки. Эта пустота показалась ему возможностью. Вернувшись домой в Китай, он решил запустить собственный сайт — сначала с каталогом китайских компаний, потом с площадкой для торговли.

Alibaba была основана в 1999 году: первая команда — 18 друзей, офис — квартира Джека Ма, стартовый капитал — $60 тыс. Ни он, ни его сооснователи не знали ничего о кодинге, платежных системах и логистике, а первые клиенты вообще не доверяли онлайн-платформе, поэтому сотрудники звонили каждому вручную и объясняли, что такое интернет. Сегодня Alibaba — одна из крупнейших IT-компаний мира, а Джек Ма — миллиардер, которому когда-то не хватило квалификации, чтобы работать в KFC.