Минэкономразвития предлагает объединить торговую и логистическую инфраструктуру маркетплейсов и традиционных сетей. Проект стратегии развития цифровых платформ до 2036 года представили на заседании рабочей группы в Центре стратегических разработок 23 ноября, рассказали «Ведомостям» два источника, присутствовавших на встрече. Представитель ведомства подтвердил изданию, что документ внесен в правительство и обсуждался с бизнесом.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Одна из идей — разрешить использовать магазины и пункты выдачи заказов (ПВЗ) для обслуживания разных каналов продаж. По словам источника «Ведомостей», участвовавшего в обсуждении, в помещениях пунктов выдачи могут появиться и другие бизнесы: например, кофейня сможет арендовать часть площади.

Рабочая группа по торговле, которую возглавили X5 и Wildberries, предложила два варианта сотрудничества. В первом торговые сети используют магазины для хранения товаров, сборки интернет-заказов и их выдачи. Во втором компании обмениваются инфраструктурой: маркетплейсы передают покупки клиентам через магазины ритейлеров, а торговые сети задействуют чужие ПВЗ и службы доставки.

Также предлагается расширить функции пунктов выдачи. Помимо передачи заказов покупателям, они смогут принимать и временно хранить товары, а также выполнять отдельные складские операции. Один объект сможет обслуживать несколько маркетплейсов, торговых сетей и независимых продавцов.

Авторы инициативы рассчитывают, что совместное использование инфраструктуры сократит логистические расходы и позволит компаниям работать в небольших населенных пунктах, где содержать собственные склады и пункты выдачи невыгодно. Договариваться об условиях сотрудничества участники рынка должны самостоятельно.

Некоторые подобные форматы уже действуют. Wildberries развивает партнерские ПВЗ на базе магазинов, супермаркетов, банков и автозаправок. В компании при этом не считают необходимым вводить единую модель взаимодействия маркетплейсов и торговых сетей. В X5 сообщили, что более трети магазинов группы обслуживают и онлайн-, и офлайн-покупателей.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что в проект стратегии не вошло предложение рабочей группы закрепить договорной принцип сотрудничества с учетом его экономической целесообразности. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов считает, что для совместного использования инфраструктуры нужны единые правила. Они должны обеспечить прослеживаемость поставок, безопасность и качество товаров. Продуктовым сетям, по его словам, также может быть интересна транспортная и складская инфраструктура маркетплейсов.