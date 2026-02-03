Видеосервис VK Видео полностью перешел на новую систему подсчета просмотров для всего контента на своей платформе. Теперь просмотр засчитывается пользователю только после того, как он посмотрел видео не менее пяти секунд. Подробности — в распоряжении «Инка».

Attentie Attentie/Unsplash

Изменения затронут все форматы длинных видеороликов. Цель — сделать статистику более понятной и объективной, а также повысить ценность аналитических данных для всех участников платформы.

По словам представителей компании, новая логика подсчета призвана более точно отражать реальный интерес аудитории к контенту, превращая метрику просмотров в эффективный инструмент как для создателей, так и для рекламодателей.

Вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин пояснил, что порог в пять секунд выбран в соответствии с общепринятыми мировыми практиками видеохостингов. «Для VK Видео крайне важно укреплять доверие авторов и рекламодателей, и мы верим, что концентрация на реальной вовлеченности аудитории будет этому способствовать», — сказал он.

Генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская напомнила, что изначально сервис развивался внутри социальной сети «ВКонтакте» и использовал подходы к подсчету, характерные для соцсетей, особенно для клипов и коротких видео.

«Сейчас VK Видео — самостоятельная платформа и крупнейший в России видеохостинг. Подавляющее большинство пользователей смотрят длинный контент в отдельном приложении VK Видео для мобильных устройств и ТВ. Самое время для внедрения понятной и открытой методики подсчета просмотров и начала новой страницы в истории развития сервиса», — отметила она.

Важно отметить, что новый алгоритм применяется только к просмотрам, совершенным после его внедрения. Предыдущая статистика пересчитываться не будет и сохранится в неизменном виде. Все остальные метрики вовлеченности — такие как доля досмотра, лайки, комментарии и подписки — продолжат работать по прежним правилам.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.