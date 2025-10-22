Пятая часть рекламодателей контролирует основную долю рекламных размещений на крупнейших российских маркетплейсах, следует из исследования Easy Commerce, пишет «Коммерсантъ». Больше всего концентрация выражена на «Яндекс Маркете», где на 20% компаний приходится 89% размещений. Эксперты считают, что высокая стоимость входа создает барьеры для малого и среднего бизнеса.

Freepik

Помимо лидера по концентрации «Яндекс Маркета», значительная диспропорция наблюдается и у конкурентов: Ozon демонстрирует показатель 84%, Wildberries — 71%. По всем рекламным каналам в совокупности категория «Красота и здоровье» лидирует с долей 10,7%, следом идут «Обувь» (9,1%) и «Бытовая техника» (8,9%).

Одновременно набирают популярность ретейл-сервисы как площадки для размещения рекламы. Easy Commerce выделяет среди лидеров «Самокат», «Золотое яблоко», «Пятерочку» (бренд X5 Group) и «Детский мир». Представители X5 Media сообщили, что в первом полугодии 2025 года размещения брендов, не представленных на полках торговых сетей группы, увеличились более чем втрое по сравнению со вторым полугодием 2024 года.

В «Яндекс Маркете» во втором квартале 2025 года доля рекламной выручки выросла в полтора раза год к году и достигла 7,5% от товарооборота площадки. За июль число рекламодателей увеличилось почти втрое, а выручка от компаний вне сферы онлайн-торговли — в 2,5 раза. «Детский мир» отметил активный рост интереса брендов к совместным промокампаниям.

Гендиректор NMi Digital Анна Планина называет главной проблемой рынка рост цен и снижение доступности рекламы для малого бизнеса. Она прогнозирует, что по итогам 2025 года затраты на click-out-форматы могут вырасти вдвое и составить до 10% от всех рекламных затрат на маркетплейсах и в ретейл-медиа — около 40–50 млрд руб.