Пятая часть брендов заняла более 80% рекламы на маркетплейсах

Пятая часть рекламодателей контролирует основную долю рекламных размещений на крупнейших российских маркетплейсах, следует из исследования Easy Commerce, пишет «Коммерсантъ». Больше всего концентрация выражена на «Яндекс Маркете», где на 20% компаний приходится 89% размещений. Эксперты считают, что высокая стоимость входа создает барьеры для малого и среднего бизнеса.

Помимо лидера по концентрации «Яндекс Маркета», значительная диспропорция наблюдается и у конкурентов: Ozon демонстрирует показатель 84%, Wildberries — 71%. По всем рекламным каналам в совокупности категория «Красота и здоровье» лидирует с долей 10,7%, следом идут «Обувь» (9,1%) и «Бытовая техника» (8,9%).

Одновременно набирают популярность ретейл-сервисы как площадки для размещения рекламы. Easy Commerce выделяет среди лидеров «Самокат», «Золотое яблоко», «Пятерочку» (бренд X5 Group) и «Детский мир». Представители X5 Media сообщили, что в первом полугодии 2025 года размещения брендов, не представленных на полках торговых сетей группы, увеличились более чем втрое по сравнению со вторым полугодием 2024 года.

В «Яндекс Маркете» во втором квартале 2025 года доля рекламной выручки выросла в полтора раза год к году и достигла 7,5% от товарооборота площадки. За июль число рекламодателей увеличилось почти втрое, а выручка от компаний вне сферы онлайн-торговли — в 2,5 раза. «Детский мир» отметил активный рост интереса брендов к совместным промокампаниям.

Гендиректор NMi Digital Анна Планина называет главной проблемой рынка рост цен и снижение доступности рекламы для малого бизнеса. Она прогнозирует, что по итогам 2025 года затраты на click-out-форматы могут вырасти вдвое и составить до 10% от всех рекламных затрат на маркетплейсах и в ретейл-медиа — около 40–50 млрд руб.

