Google объявил о запуске раннего доступа к обновленной нейросети Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition). Компания планировала представить эту версию на предстоящей конференции Google I/O через несколько недель, но решила ускорить релиз из-за «высокого интереса пользователей».

Основные улучшения затронули кодирование, особенно создание интерактивных веб-приложений. Модель теперь умеет лучше трансформировать код, редактировать его и разрабатывать сложные рабочие процессы. Благодаря этим улучшениям Gemini 2.5 Pro теперь занимает первое место в рейтинге WebDev Arena, обойдя предыдущую версию на 147 баллов по шкале Эло.

Модель по-прежнему хорошо работает с мультимедиа и длинным контекстом. В тестах по видео она показала результат 84,8%. Генеральный директор Cursor Майкл Труэлл отметил, что новая версия уменьшила количество ошибок и повысила эффективность.

Разработчики могут начать использовать обновленную версию Gemini 2.5 Pro через Gemini API в Google AI Studio и Vertex AI. Также модель доступна в приложении Gemini, где можно создавать интерактивные веб-приложения с помощью одного промпта.