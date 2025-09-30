Сложнее всего сохранять концентрацию при работе из дома с детьми, семьей или бытовыми делами — так считают 41% россиян, говорится в результатах исследования компании «Контур. Эгида». Шумная обстановка в офисе отвлекает 29% работников, а работа в коворкингах или «на бегу» мешает концентрации 12% сотрудников. При этом 18% уверяют, что умеют держать фокус вне зависимости от условий. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Опрос 1201 сотрудника российских компаний в городах-миллионниках показал, что бесконечные уведомления в почте и мессенджерах нарушают фокус у 34% респондентов, срочные задачи и письма — у 33%, а запросы от нескольких начальников — у 32%. Регулярные встречи и неясные указания влияют на 25%, неожиданные вопросы от коллег — на 17%, а технические неполадки — лишь на 10%.

Опрошенные также рассказали об ошибках, которые они совершали на фоне усталости.

Так, каждый пятый (21%) откладывает проверку писем и забывает о них, 18% путают адресатов или чаты, 17% вводят пароль автоматически неверно или прикрепляют неправильный файл, 14% кликают по сомнительным ссылкам.

В 42% случаев ошибки не имели серьезного влияния на работу. Только 9% респондентов столкнулись с ситуациями, повлиявшими на бизнес, включая срывы сроков и недовольство начальства (41%), финансовые или репутационные убытки (25%), задержки (22%).

По мнению эксперта по информационной безопасности Юрия Драченина, в условиях постоянного стресса и дедлайнов сотрудники сталкиваются с реальной угрозой ошибок, которые могут повлиять не только на их производительность, но и на безопасность компании.

«Современные методы работы, такие как гибкие графики, четкие инструкции и инструменты, способные автоматически предотвращать ошибки, становятся важными элементами для поддержания высокого уровня производительности и безопасности», — добавил Драченин, который также является заместителем руководителя продуктовой группы «Контур. Эгида».