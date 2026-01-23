Рост поездок по России отражается не только на туристических маршрутах, но и на рынке занятости. В 2025 году компании из сферы туризма и гостиничного бизнеса заметно увеличили число предложений с частичной занятостью — такие данные приводит «Авито Подработка». Подробности — в распоряжении «Инка».

По информации сервиса, за год количество объявлений о подработке в отрасли выросло в 2,3 раза, или на 131%. Отели, экскурсионные бюро, курорты и гостевые комплексы все чаще привлекают сотрудников на гибких условиях, особенно в туристических и курортных регионах.

Так, в Ялте открыты вакансии для гидов-экскурсоводов. Исполнителям предлагают сдельную оплату от 55 тыс. руб. и гибкий график. В требованиях — знание истории и достопримечательностей региона, готовность работать с туристическими группами. Работодатели также указывают возможность обучения и стажировки.

В Санкт-Петербурге один из курортов ищет фотографов на условиях частичной занятости. Доход зависит от количества смен и активности и, по данным объявления, в среднем достигает 100 тыс. руб. в месяц. Предусмотрены обучение, наставничество и предоставление фототехники при необходимости.

В Сочи гостевой комплекс открыл подработку для администраторов на ресепшен. Оплата за смену составляет в среднем от 4 350 руб. на руки, дополнительно заявлены бонусы от продаж. Исполнителям предлагают бесплатное проживание на территории комплекса и компенсацию обедов.

По данным «Авито Подработки», наибольший рост числа предложений с частичной занятостью в гостиничном бизнесе за последний год зафиксирован в Ростовской области (+138%), Москве (+132%) и Санкт-Петербурге (+125%).

