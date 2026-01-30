В 2025 году спрос на промышленных альпинистов в России заметно увеличился — количество вакансий выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в аналитике сервиса «Авито Работа». Средняя предлагаемая зарплата по итогам года составила 106,5 тыс. руб. в месяц, а в ряде отраслей предложения превышают 120 тыс. руб. Подробности — в распоряжении «Инка».

Ahmet Kurt / Unsplash

Промышленные альпинисты задействованы в высотных работах без использования строительных лесов и подъемной техники. Они выполняют обслуживание фасадов, монтаж и демонтаж конструкций, ремонт кровли, мойку и очистку поверхностей. В зимний период к этим задачам добавляется удаление снега и наледи с крыш и элементов зданий.

Наибольшее число вакансий размещено в сегменте строительства жилой и коммерческой недвижимости. Также альпинисты востребованы при возведении промышленных и инфраструктурных объектов и в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры. В пятерку отраслей по числу предложений о работе вошли также клининговые и ремонтно-отделочные компании.

Самые высокие средние зарплатные предложения зафиксированы в строительстве жилых и коммерческих объектов — 122,8 тыс. руб. в месяц. В сфере ЖКХ работодатели предлагают в среднем 121,5 тыс. руб., в промышленном и инфраструктурном строительстве — 108,4 тыс. руб.

В сервисе отмечают, что уровень фактического дохода может зависеть от региона, загрузки и числа проектов. Формат занятости часто предполагает гибкий график и работу на нескольких объектах одновременно.

По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрея Кучеренкова, рост числа вакансий связан с увеличением объемов высотных работ в городах, сезонной нагрузкой в коммунальном секторе и расширением строительных и инфраструктурных проектов.

