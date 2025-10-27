С 27 октября в России начался режим шестидневной рабочей недели, а в ноябре будут три дня выходных подряд благодаря Дню народного единства. «Инк» объясняет, как рассчитывать оплату за праздники и переносы.

Главный праздник ноября — День народного единства (4 ноября), это нерабочий праздничный день по ст. 112 ТК РФ.

В 2025-м этот праздник выпадает на вторник, и российское правительство перенесло выходной с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Поэтому после шести дней работы россияне будут отдыхать с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

День народного единства отмечается с 2005 года. Он посвящен событиям начала XVII века, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов в 1612 году.

Шестидневка без паники: что говорит закон

Работодатель может и без праздников установить шестидневную рабочую неделю (с одним выходным) — это закреплено ст. 100 ТК РФ. При этом суммарная нормальная нагрузка за неделю должна быть не более 40 часов. То есть при шестидневке ежедневная работа не может превышать 7 часов (при 40-часовой неделе). Кроме того, статья 95 ТК РФ предусматривает сокращение рабочего дня на 1 час в день перед праздничным днем. То есть в эту субботу, 1 ноября, — короткий рабочий день.

Для компаний на шестидневке ситуация чуть другая: праздничный день все равно идет как выходной, а понедельник, 3 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Главное — не забыть прописать режим (шестидневка, скользящий график и т. п.) в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или трудовом договоре.

Как платить сотрудникам: практическое руководство для предпринимателя

Базовая оплата. Если сотрудник вырабатывает норму (с учетом праздников), зарплата сохраняется в полном объеме — отмены оплаты за праздничный день не предусмотрено (ст. 112 ТК РФ).

Работа в праздник. За выход в праздничный или выходной день положена двойная оплата или отгул по выбору сотрудника (ст. 153 ТК РФ). С 1 марта 2025 года отгул можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.

Сокращенные дни. Рабочий день перед праздником (например, 1 ноября) сокращается на 1 час (ст. 95 ТК РФ). Для шестидневки то же правило действует и 3 ноября.

Переработки и нормы. Превышение нормы компенсируется повышенной оплатой или отдыхом; можно ввести суммированный учет рабочего времени.