К Всемирному дню статистики Росстат представил обновленный социально-демографический портрет жителя России. По итогам 2024 года среднему россиянину 41 год. Он активно пользуется интернетом, чаще всего работает в сфере торговли, а свободное время проводит за просмотром фильмов и телепередач.

По данным ведомства, мужчин в стране проживает около 46%, женщин — 54%. Средний возраст мужчин составляет 38 лет, женщин — 43 года. Большинство мужчин (63%) состоят в браке, среди женщин замужем около половины.

Как развлекается

Росстат отмечает, что россияне остаются верны традиционным видам досуга. Почти 78% населения регулярно смотрят телевизор или фильмы, 71% проводят время с друзьями, а каждый второй (50%) активно пользуется компьютером, планшетом или смартфоном. Примерно треть граждан предпочитает читать книги, журналы или газеты, а около четверти занимаются хобби.

Интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян: 88,9% населения пользуются им ежедневно, среди мужчин — 76,4%, среди женщин — 74,7%.

Чем зарабатывает

В 2024 году реальные доходы населения выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячная зарплата составила 89 069 руб., что на 19% больше, чем в 2023 году.

Типичным представителем трудоспособного населения Росстат называет женщину с высшим образованием, работающую в сфере розничной или оптовой торговли и получающую около 84 тыс. руб. в месяц.

Почти половина российских семей (49%) владеет легковым автомобилем. Большинство граждан — около 75% — живут в городах, тогда как 25% проживают в сельской местности. Чаще всего россияне живут в двухкомнатных квартирах.



В целом, по данным Росстата, современный россиянин — это человек среднего возраста, ведущий активную цифровую жизнь, ценящий семейные связи и стабильность. Он работает преимущественно в сфере услуг и торговли, уделяет внимание отдыху перед экраном и старается поддерживать здоровье, хотя лишь половина населения оценивает его как действительно хорошее.