Более 500 сотрудников Amazon направили письмо генеральному директору подразделения AWS Мэтту Гарману, в котором призвали отменить политику полного возвращения в офис и отвергли его утверждение о том, что это правило получило широкую поддержку и противники должны покинуть Amazon Web Services, сообщает Reuters.

Генеральный директор AWS ранее говорил сотрудникам, что 9 из 10 работников, с которыми он беседовал, поддержали политику пятидневной рабочей недели в офисе. В письме сотрудников опровергается утверждение о том, что решение вернуть сотрудников в офис получило широкую поддержку. Сотрудники заявили, что они были «потрясены», услышав объяснение Гармана. В этом месяце он также заявил сотрудникам, что они могут работать в другом месте, если не желают приходить в офис.

Amazon придерживается строгого подхода к требованиям о возвращении в офис, в отличии от других технологических компаний, которые применяют двух- и трехдневные правила. Компания заявила, что эта политика помогает работникам «изобретать, сотрудничать и быть на связи», а Гарман считает, что компания ничего не достигла в условиях трехдневного рабочего дня.

Ранее в ходе опроса более 2,5 тыс. сотрудников Amazon на анонимном сайте отзывов о работе Blind выяснилось, что 73% из них рассматривают поиск новой работы. Это произошло после недавней записки генерального директора Энди Джасси, в которой он объявил о возвращении в офис на полный рабочий день.