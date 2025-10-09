За нарушение правил отзыва сотрудника из отпуска работодателю грозит штраф, а некоторых работников вообще невозможно вызвать из отпуска по закону. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Freepik

По словам Машарова, отзыв из отпуска согласно действующему трудовому законодательству возможен только при официальном согласии на это сотрудника. За нарушение грозит предупреждение или штраф: для ИП и должностных лиц он составляет от 1 до 5 тыс. руб., а для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

«Работодателю необходимо понимать, что если сотрудник отказывается прервать свой отпуск, то это нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. То есть работника, который отказался прервать отпуск, нельзя уволить по инициативе начальства», — пояснил Машаров и добавил, что это не подходит под статьи об утрате доверия или прогуле.

Кроме того, определенные категории граждан невозможно принудительно вызвать на работу из отпуска. Это несовершеннолетние, беременные женщины и люди, работающие в опасных и вредящих здоровью условиях.

Машаров также указал, что отозвать сотрудника можно только из ежегодного основного и дополнительного отпусков. Если работник отправился отдыхать за свой счет или взял учебный отпуск, принудительно позвать его обратно работать по закону тоже нельзя.