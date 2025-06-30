При поиске жилья в поездках бывает совсем непонятно, как происходит заселение. Приходится сначала читать каждое описание в поисках свободных мест, а после дороги не все путешественники готовы встречаться с незнакомым человеком и общаться с ним. В связи с этим в сервисе «Авито Путешествий» появился отдельный фильтр поиска «бесконтактное заселение».

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Согласно исследованию сервиса, для 33% гостей посуточной аренды квартир важна возможность самому заселиться без необходимости встречаться с собственником. Теперь можно поставить фильтр «бесконтактное заселение» и поиск покажет только такие варианты, что ускорит выбор жилья.

«Мы продолжаем делать «Авито Путешествия» удобнее для наших пользователей, чтобы они могли сконцентрироваться на положительных эмоциях и предвкушении поездки, а также меньше времени тратить на формальные вещи в виде отсеивания заведомо неподходящих вариантов», — заявил директор платформы Артем Кромочкин.

Разработчики прислушались к запросу людей, ведь опция по популярности запроса входит в топ-4 и уступает только фильтрам по количеству комнат, кроватей и цене.

Самая большая доля объектов с бесконтактным заселением от всех объектов в регионе приходится на Москву (84%), Ханты-Мансийский АО (80%), Бурятию (79%), Московскую область (75%), Ямало-Ненецкий АО (74%), Томскую область (73%), Кабардино-Балкарию и Новосибирскую область (по 72%).