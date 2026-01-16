Более 3 млрд руб. льготного лизингового финансирования привлекли малые предприятия России по итогам 2025 года, рассказали «Инку» в Корпорации МСП. Эти средства позволили 177 компаниям из 48 регионов приобрести свыше 400 единиц нового оборудования для запуска и расширения производств.

Hartono Creative Studio / Unsplash

«Инструмент льготного лизинга позволяет малому бизнесу работать и развиваться в условиях высокой стоимости кредитных средств, — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Мы сфокусировали нашу программу на малых производствах в приоритетных отраслях, а также на предприятиях из новых регионов. Это позволило нарастить их мощности и запустить выпуск востребованной продукции».



Практически половина всех выделенных средств (45%) была направлена предприятиям из сферы машиностроения и металлообработки. Также в числе наиболее активных пользователей программы — компании химической, пищевой, легкой промышленности и инфраструктурного строительства.

Наибольшим спросом у предпринимателей пользовалось:

— Металлообрабатывающее оборудование.

— Машины для переработки полимеров и химического сырья.

— Оборудование для производства напитков и пищевых продуктов.

— Техника общего назначения.

— Упаковочные линии.



Наибольший объем лизинговой поддержки поступил компаниям из Москвы (296 млн руб.), Санкт-Петербурга (283 млн руб.), Самарской (265 млн руб.), Московской (231 млн руб.) и Нижегородской областей (147 млн руб.). В первую десятку также вошли Удмуртская Республика, Свердловская и Ленинградская области, Луганская Народная Республика и Ростовская область.

Программа будет расширяться. В рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» до 2030 года через «МСП Лизинг» планируется предоставить бизнесу не менее 18 млрд руб. льготного финансирования.



Программа предлагает ставку 6% годовых для приобретения российского оборудования и 8% — для зарубежного. Для предпринимателей из новых регионов ставки снижены до 1% и 3% соответственно. Сумма лизинга для одного получателя может достигать 200 млн руб.