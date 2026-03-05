Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, возглавил музыкальный рейтинг среди доставщиков и водителей такси. Для работников общепита, а именно официантов, самым предпочтительным исполнителем стал Jakone, а в торговых залах чаще всего звучат треки Icegergert. Такие данные получили аналитики «VK Музыки» и платформы Ventra Go, опросившие более 1200 человек в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют дополнительный заработок.

Певец Macan (Андрей Косолапов) выступает перед началом матча 15-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Краснодар» (Краснодар). Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Исследователи выяснили, что выбор музыки напрямую связан со сферой подработки. Сотрудники магазинов и торговых сетей отдают предпочтение Icegergert, курьеры и таксисты включают Macan, а официанты выбирают Jakone. Копирайтеры же и специалисты по наполнению контентом чаще других слушают дуэт Miyagi & Эндшпиль.



Большинство опрошенных, имеющих дополнительный заработок, тяготеют к отечественной музыке — их доля составила 43%. Чуть больше четверти (28%) отдают предпочтение зарубежным исполнителям, а 29% не ориентируются на происхождение артистов. С точки зрения жанров пальму первенства уверенно держит поп-музыка: ее выбирает каждый третий респондент. Рок оказался на втором месте с показателем 24%, электронные ритмы нравятся 22%, а рэп и хип-хоп — 20% подрабатывающих.

Личные симпатии: от Вани Дмитриенко до Linkin Park

Среди российских звезд чаще всего у респондентов звучали песни Вани Дмитриенко — его отметили 22% участников. Чуть меньше голосов набрали Icegergert (21%), Macan (19%) и Баста (17%). В категории зарубежных исполнителей безусловное лидерство у Леди Гаги: ее творчество предпочитают 23% опрошенных. Группу Linkin Park выбрал 21% респондентов, Imagine Dragons — 19%, а рэпера Эминема — 17%.



Самыми популярными композициями у россиян, совмещающих несколько видов деятельности, стали «Силуэт» в исполнении Вани Дмитриенко и Ани Пересильд, трек «Жиганская» от Jakone и Kiliana, а также «Сыпь, гармоника!» группы СДП. Эти песни, по данным исследования, звучат у них чаще других в последнее время.

