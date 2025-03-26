Российская ассоциация продавцов и производителей электроники (РАТЭК) предложила внести добавить в разрабатываемый закон «О платформенной экономике» сокращение срока для решения по блокировке подделок на маркетплейсах с сорока дней до трех. По мнению авторов инициативы и экспертов, это позволит оградить покупателей от контрафакта. При этом, если товар будет признан подлинным, правообладатель выплатит продавцу неустойку в размере от 500 тыс. руб.

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В случае одобрения положения правообладатели смогут в срок до трех дней блокировать продажу подделок своих товаров на маркетплейсах. Для этого им надо будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору. По словам участников рынка, сейчас эта процедура зачастую занимает более 40 дней.

РАТЭК предусмотрел также гарантию того, что владельцы брендов не станут злоупотреблять правом на блицблокировку и что законопослушные продавцы в силу ошибки или оговора не пострадают.

Для этого организация предложила ввести специальную страховку ответственности перед продавцами и маркетплейсом — иначе они не смогут воспользоваться быстрой блокировкой. По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, размер страховки может составить от 500 тыс. рублей.

Советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян сообщила, что, согласно данным исследования IQ Technology, доля подделок по некоторым категориям электроники выросла до 69%.

Российский центр оборота прав подтверждает: около 30% контрафактной продукции реализуется через маркетплейсы. При этом правообладатели не имеют эффективных инструментов для оперативной блокировки подделок, вынуждены обращаться в суд, что занимает месяцы, а контрафакт продолжает продаваться.

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщили, что проект закона «О платформенной экономике» разрабатывался в тесном взаимодействии с деловым сообществом, включая представителей товаропроизводителей, участников онлайн- и офлайн-ритейла. Там ожидают, что законопроект уже в весеннюю сессию будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Партнер ComNews Research Леонид Коник считает, что в ситуации, когда в России легализован параллельный импорт, страхование на случай продажи контрафакта создает риски для страховых компаний и продавцов (если последние будут оплачивать страховку или компенсировать такую выплату).

Эксперт также отметил, что многие иностранные производители не знают о продаже их продукции на российских маркетплейсах, поэтому едва ли они обнаружат там товары своих марок — подлинные или фальсификат. По его мнению, если уж запускать страхование от подделок, то право заявить о подделке и получить страховую выплату нужно дать тому, кто пострадал от контрафакта: то есть покупателю.