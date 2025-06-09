Американский конгломерат Warner Bros. Discovery (WBD) разделится на две публичные компании — Streaming & Studios и Global Networks — к середине 2026 года, сообщила пресс-служба медиагиганта.

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Streaming & Studios объединит Warner Bros. Television, Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max и игровое подразделение, с фокусом на расширении HBO Max, который сейчас представлен в 77 странах, и достижении $3 млрд годовой EBITDA.

Президент и CEO WBD Дэвид Заслав возглавит Streaming & Studios, а финансовый директор WBD Гуннар Виденфельс станет главой Global Networks, которая включит CNN, TNT Sports, Discovery и цифровые сервисы, такие как Discovery+, охватывающие 1,1 млрд зрителей в 200 странах.

Виденфельс отметил, что разделение позволит каждой компании использовать свои сильные стороны и привлекать инвесторов. Председатель совета директоров WBD Сэмюэл А. Ди Пьяцца — младший добавил, что сделка повысит стоимость акций.

WBD — это американский транснациональный конгломерат средств массовой информации и развлечений. Он был в 2022 году в результате отчуждения WarnerMedia от AT& T и ее слияния с Discovery.