Разработчик ИТ-инфраструктуры для высоконагруженных систем (ИВНС) и программно-аппаратных комплексов Rubytech представил аудированные консолидированные финансовые результаты за 2024 год, из которых следует рост выручки на 45% относительно прошлого года, до 44,6 млрд руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото Rubytech

Таким позитивным результатам финансового года способствовали опережающие увеличение продаж собственных продуктов (86% от выручки приходятся на это направление) и усиление бизнеса по созданию высоконагруженных инфраструктур с использованием решений сторонних производителей, отметили в компании.

Скорректированная OIBDA выросла до 7,0 млрд руб., прибавив 28% год к году. А OIBDAC за 2024 год составила 6,5 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с 2023 годом, вслед за ростом скорректированной OIBDA и сокращением объема капитальных затрат год к году.

Чистая прибыль, увеличенная на амортизацию за вычетом капитализированных расходов (NIC) за год выросла на 54% и составила более 5,8 млрд руб. благодаря увеличению масштабов бизнеса и росту нетто финансовых доходов.

Стратегия Rubytech направлена на дальнейшее развитие собственных продуктов и технологий, отраслевую экспансию (ретейл, промышленность, телекоммуникации, ТЭК), а также на привлечение лучших специалистов в свою высококлассную команду, отметили в компании.

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Как ранее сообщали РБК источники, Rubytech намерена весной этого года провести IPO на Московской бирже. В рамках сделки компания планирует привлечь 5‒10 млрд руб.

Группа «Рубитех» с 17 декабря 2024 являеся акционерным обществом, на дату регистрации ее уставный капитал состоял из 300 млн шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая. В компании действует долгосрочная программа мотивации сотрудников, основанная на акциях на 2024-2026 годы, которые выдаются значимым работникам при выполнении ряда условий. Выход на биржу Rubytech планирует использовать для формирования мотивационной программы сотрудников, рассказал собеседник РБК. Также с помощью сделки компания хочет «структурировать корпоративные процессы» и наладить управление уже зрелого бизнеса, отмечал он.

По словам CEO Rubytech Игоря Ведехина, рынок высоконагруженной инфраструктуры является фундаментом цифровой экономики. Его драйверами выступают самые продвинутые компании, для которых ИТ — не вспомогательная функция, а ключевой актив.

Он считает, что сегмент ИВНС развивается быстрее общего ИТ-рынка благодаря цифровизации, экспоненциальному росту данных и ужесточению требований к критической инфраструктуре.