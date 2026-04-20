Китайская технологическая компания DeepSeek, известная своими передовыми разработками в сфере искусственного интеллекта, официально зарегистрировала свой товарный знак на территории России.

Положительное решение от Роспатента было получено в апреле 2026 года. Заявителем выступило юридическое лицо «Ханчжоу ДипСик Артифисиал Интеллидженс Ко», подавшее соответствующие регистрационные документы в феврале 2025 года.

Регистрация товарного знака открывает для китайского ИИ-гиганта широкие коммерческие перспективы на российском рынке. Под брендом DeepSeek компания получила законное право легально продавать программное обеспечение, оказывать услуги по сбору информации в компьютерных базах данных, а также заниматься обучением профильных специалистов в области нейросетей.

Компания DeepSeek основана в Китае в мае 2023 года, а мировую известность получила после выхода своих языковых моделей (особенно DeepSeek‑V3 в декабре 2024 года и чат‑бота DeepSeek‑R1 в январе 2025‑го).

Сами разработчики смело заявляют, что их флагманская языковая модель по своим возможностям и качеству генерации текстов не уступает популярному западному продукту ChatGPT. Официальная регистрация бренда свидетельствует о серьезных планах корпорации по активной экспансии в российский цифровой сегмент.

