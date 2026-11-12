Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства предложил закрепить в Гражданском кодексе (ГК) правила использования авторского контента для обучения искусственного интеллекта. Разработчики моделей смогут получать разрешение правообладателей, использовать произведения с выплатой вознаграждения либо бесплатно — если автор публично разрешил это. Поправки также предусматривают возможность запретить использование контента для обучения ИИ. С проектами документов ознакомились «Ведомости».

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Инициатива предполагает связать закон о развитии технологий искусственного интеллекта с нормами ГК. В закон предлагается внести положение о том, что основания использования контента для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей определяются гражданским законодательством. Сейчас для обучения таких моделей разрешено использовать любые материалы, полученные правомерно или находящиеся в открытом доступе, если они не защищены техническими средствами.

В ГК предлагается закрепить три механизма взаимодействия разработчиков ИИ и правообладателей. Первый — заключение договора, по которому автор или другой владелец прав предоставляет разрешение на использование произведений за плату или бесплатно. Второй — использование контента без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения. Сбор и распределение средств предлагается поручить организациям по коллективному управлению правами (ОКУП), поскольку при работе больших моделей могут использоваться значительные массивы произведений.

Для этого совет предлагает ввести новый вид государственной аккредитации ОКУП — на управление правом получать вознаграждение за использование контента в ИИ. Правообладатели смогут отказаться от такого использования, разместив заявление на сайте аккредитованной организации. Правительство должно будет установить порядок и размер выплат, правила их распределения, а также требования к публикации запретов.

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Третий вариант предполагает, что правообладатель сможет публично разрешить любым лицам бесплатно использовать его произведения для работы ИИ. Поправки предлагается ввести с 1 марта 2027 года. Отдельно в проекте рассматриваются два подхода к оплате уже состоявшегося обучения моделей на защищенном контенте: не выплачивать за него вознаграждение либо обязать разработчиков сделать однократные выплаты по правилам, которые установит правительство. Окончательную формулировку могут обсудить на заседании совета 12 ноября.

Представители отрасли по-разному оценивают инициативу. В Национальной федерации музыкальной индустрии рассчитывают на дальнейшее обсуждение механизмов выплат и запрета на использование произведений. В Российском книжном союзе считают, что появление таких механизмов стало шагом вперед по сравнению с действующим законом. В то же время председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Андрей Кричевский полагает, что изъятие даже одного значимого произведения из обучающих данных может снизить конкурентоспособность модели. Он также сомневается, что правообладатели смогут проверить и доказать факт нарушения.

По оценке заместителя директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ Тимофея Воронина, платное использование защищенного контента увеличит расходы российских технологических компаний на подготовку обучающих данных. При этом эксперт считает предлагаемый подход соответствующим международной практике: в США OpenAI, Google и другие компании заключают прямые соглашения с медиахолдингами и платформами о доступе к их архивам.

В Госдуме призвали не принимать решения без широкого обсуждения позиций разработчиков и правообладателей. Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов также заявил о необходимости доработать предложенные механизмы, в том числе обеспечить прозрачное распределение вознаграждений. По мнению источника «Ведомостей», близкого к Госдуме, сейчас правообладатели находятся в менее выгодном положении по сравнению с крупными технологическими компаниями.

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