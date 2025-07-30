Компании Luma и Runway, известные своими ИИ-моделями для генерации видео, видят свое будущее в робототехнике. Они ожидают, что это направление со временем станет для них основным источником дохода. Это знаменует стратегический сдвиг от креативной индустрии к промышленным и автомобильным рынкам.

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Проблема, которую они решают, заключается в том, как масштабировать свой бизнес за пределы рынка инструментов для создания медиаконтента. Решение — применить их уникальные технологии «моделей мира» (world models) для обучения роботов. Эти модели, способные создавать реалистичные видео, могут генерировать огромные объемы данных для симуляций, в которых роботы учатся взаимодействовать с миром.

Сообщается, что Luma и Runway уже ведут переговоры с компаниями, занимающимися робототехникой и беспилотными автомобилями. Для Luma это логичное развитие, так как компания ранее заявляла о планах по созданию 3D-моделей мира с помощью ИИ. Технология, которая «понимает» мир для создания видео, может так же эффективно помогать роботам ориентироваться в нем.

Этот переход меняет бизнес-модель компаний. Вместо продажи подписок создателям контента, они могут лицензировать свои технологии крупным корпорациям в качестве симуляционных движков. Это переход от модели B2C (бизнес для потребителя) к высокодоходной модели B2B (бизнес для бизнеса). Помимо робототехники Runway также рассматривает видеоигры как еще один потенциальный источник дохода.

Такая диверсификация является ключевым шагом для долгосрочного роста. Рынок промышленных роботов и автономных систем оценивается в сотни миллиардов долларов. Успешно заняв нишу поставщика обучающих данных и симуляций, Luma и Runway могут стать одними из самых влиятельных игроков в следующей волне технологической революции.