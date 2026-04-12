Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало активное внедрение искусственного интеллекта для анализа секретной информации, собранной шпионами и скрытыми системами слежения. Заместитель директора ведомства Майкл Эллис заявил, что алгоритмы сделают обработку разрозненных данных более быстрой и строгой. По задумке разведчиков, это должно помочь руководству страны принимать оперативные решения.

Unsplash

В течение ближайших нескольких лет ЦРУ планирует встроить генеративные нейросети во все свои аналитические платформы. Засекреченные ИИ-модели станут полноценными цифровыми коллегами для аналитиков: они будут составлять проекты ключевых заключений, проверять гипотезы и выявлять скрытые тенденции в огромных массивах информации из-за рубежа. При этом в ведомстве подчеркивают, что окончательные стратегические выводы всегда будут оставаться за людьми.

Переход на новые технологии носит масштабный характер — только за прошлый год американская разведка протестировала 300 различных ИИ-проектов, включая системы автоматического перевода и обработки сверхбольших баз данных. Эллис отметил, что цифровизация критически важна для противостояния с Китаем, который за последние годы совершил колоссальный рывок и вплотную приблизился к США по технологическому развитию.

Развертывание нейросетей в оборонном и разведывательном секторе уже сопровождается конфликтами с частным ИТ-бизнесом. Руководство ЦРУ прямо заявило, что не позволит частным компаниям диктовать условия того, как спецслужбы могут использовать их технологии на законных основаниях.

Это стало явной отсылкой к недавнему скандалу с разработчиком Anthropic, который попытался юридически запретить Пентагону использовать свои алгоритмы для организации массовой слежки и планирования смертельных атак.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.