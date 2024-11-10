Полное и эффективное внедрение искусственного интеллекта британскими компаниями сэкономит почти четверть рабочего времени сотрудников частного сектора. Это также может привести к сокращению от 1 до 3 млн рабочих мест в Великобритании в ближайшие годы, говорится в докладе экспертов Института Тони Блэра (TBI) «О влиянии ИИ на рынок труда».

По оценкам аналитиков, в течение 20 лет ежегодно будет сокращаться от 60 тыс. до 275 тыс. рабочих мест . В докладе института эта цифра описывается как «относительно скромная», учитывая, что количество безработных в Великобритании за последнее десятилетие составило около 450 тыс. в год, когда трудоустроено более 33 млн человек.

В отчете TBI подсчитано, что внедрение ИИ может повысить ВВП на 1% в течение следующих 5 лет, увеличившись до 6% к 2035 году. При этом уровень безработицы может увеличиться, а количество безработных вырасти на 180 тыс. человек к 2030 году. (В настоящее время в Великобритании насчитывается около 1,4 млн безработных).

Однако эксперты не ожидают в долгосрочной перспективе значительного увеличения уровня безработицы, поскольку ИИ создает динамику на рынке труда, побуждая сотрудников уступать существующие рабочие места и осваивать новые специальности.

Аналитики, которые назвали ИИ «существенной политической проблемой», заявили, что развитие событий будет зависеть от того, какие бизнес-инструменты появятся в течение следующего десятилетия, от инвестиционных решений частных компаний и от государственной политики, которая ускорит или задержит внедрение технологий.

Эксперты заявляют, что ИИ безусловно заменит некоторых специалистов, но при этом повысит производительность труда работников, что увеличит экономический рост и создаст в итоге больше рабочих мест. Он также может последовать образцу предыдущих технологических прорывов, создавая продукты и секторы, требующие от работников выполнения новых задач.

Потенциал ИИ для экономии времени и повышения производительности значительно различается на уровне отдельного работника. Наибольший результат будет получен за счет использования программного обеспечения, которое выполняет когнитивные задачи, а не более дорогостоящего оборудования, которое фокусируется на физической работе.

В результате, профессии и секторы, которые включают в себя сложный физический труд, такой как квалифицированные ремесла или строительство, вероятно, будут менее подвержены влиянию ИИ. Соответственно на те отрасли, где работники выполняют рутинные когнитивные задачи, особенно в административных профессиях, и где необходим анализ больших объемов данных (например, банковское дело и финансы), влияние технологий скажется сильнее.

Ранее сообщалось, что исследователи разрабатывают технологию ИИ для более точной количественной оценки человеческих эмоций, сочетая традиционную психологию с такими передовыми инструментами, как распознавание лиц и ЭЭГ. Данная технология обещает произвести революцию в таких областях, как здравоохранение и образование, но при этом необходимо учитывать приоритеты конфиденциальности, культурной восприимчивости и междисциплинарного сотрудничества.