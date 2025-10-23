Рынок микрозаймов для малого и среднего бизнеса (МСБ) растет высокими темпами: по данным Банка России, объем выдач в первом полугодии 2025 года увеличился на 29% и достиг 72,8 млрд руб. При этом почти половина средств (44%) приходится на селлеров маркетплейсов, которые берут займы чаще других предпринимателей.

Unsplash

ЦБ отмечает, что системного риска для рынка микрофинансовых организаций (МФО) эта ситуация пока не создает. Качество портфеля селлеров даже выше среднерыночного: доля просроченной задолженности составляет около 5% против 6% у других предпринимателей.

«Благодаря краткосрочному характеру займов и быстрой оборачиваемости удельный вес селлеров в общем портфеле микрозаймов бизнеса ниже — около 20%», — пояснили в регуляторе.

Краткосрочные займы, невысокий средний чек (около 700 тыс. руб.) и быстрая оборачиваемость позволяют поддерживать дисциплину и снижать общий риск.

Эксперты подчеркивают, что высокая доля селлеров в сегменте указывает на успешное освоение ниши. По словам профессора РАНХиГС Алексея Войлукова, текущий уровень концентрации не критичен для финансовой системы, учитывая скромные масштабы микрозаймов по сравнению с банковскими кредитами малому и среднему бизнесу.

Маркетплейсы подтверждают стабильность ситуации. Так, Ozon и Wildberries отмечают высокий уровень дисциплины заемщиков, а около 61% селлеров действительно нуждаются в финансировании для расширения бизнеса. Займы чаще всего идут на пополнение оборотных средств, расширение ассортимента и рост среднего чека, что способствует непрерывности работы онлайн-продавцов.

Сервисные платформы и МФО и сами активно развивают финансовые инструменты для селлеров. Ozon предлагает кредиты через финтех-подразделение, Wildberries — через МКК «ВБ Финанс» и Вайлдберриз Банк, Lamoda предоставляет факторинг для ускоренного получения оплаты. Такая интеграция позволяет заемщикам быстрее закрывать кассовые разрывы и увеличивает частоту выдачи займов.

Риски в том, что независимые МФО фиксируют рост просрочки среди некоторых селлеров, особенно на фоне сокращения новых участников рынка и увеличения расходов на продвижение. Тем не менее, по оценке большинства экспертов, текущие показатели остаются управляемыми, а активная конкуренция среди платформ стимулирует соблюдение дисциплины.

Скоро планируется увеличение лимита микрозаймов для бизнеса с 5 млн до 15 млн руб., что позволит финансировать более масштабные проекты: инвестиции в недвижимость, модернизацию производства и приобретение оборудования. В результате средний чек займов селлеров может вырасти с 700 тыс. до 2 млн руб., сохраняя привлекательность МФО по сравнению с банковскими кредитами, где средний размер займа для МСБ достигает 30 млн руб.