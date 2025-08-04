Из-за резкого падения доходов РЖД вводит для сотрудников неоплачиваемые отпуска, сообщил РБК со ссылкой на источники. Ряд СМИ также писал об аналогичных проблемах в автопроме, однако руководство УАЗ, в частности, эту информацию опровергло.

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В 2024 году РЖД столкнулась с резким сокращением грузоперевозок: товары подтверждали к перевозке, но фактически не предоставляли; это серьезно ударило по бюджету компании. До конца года работникам центрального аппарата и региональных управлений придется брать по два неоплачиваемых выходных в месяц, заявили источники. В противном случае компании грозят массовые увольнения.

Собеседник РБК обратил внимание, что решение неформальное и относится только к управленцам РЖД, рабочих оно не затронуло.

Чтобы сократить расходы, РЖД уже урезала инвестиционную программу на 40%, заморозив ключевые проекты, включая расширение БАМа и Транссиба для поставок сырья в Китай.

По сведениям некоторых телеграмм-каналов, Ульяновский автомобильный завод тоже перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на российские автомобили. Это уже шестой автозавод после ПАЗ, ЛИАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗа и КамАЗа, вынужденный сокращать производство. Сообщалось, что с середины июля УАЗ работает в усеченном режиме: часть цехов простаивает, сотрудники отправлены домой с зарплатами 40–60 тыс. руб.

В самом УАЗ эту информацию опровергли: завод продолжает работу по пятидневному графику и возобновит производство после окончания отпуска 4 августа, сообщили ТАСС в «Соллерс».