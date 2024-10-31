Лауреат Притцкеровской архитектурной премии, студия RCR Arquitectes представила проект 380-метрового небоскреба Muraba Veil в центре Дубая, ширина которого составит всего 1 квартиру, сообщает издание Dezen. Небоскреб будет построен рядом с главной автомагистралью Дубая и Дубайским каналом, он будет иметь уникальную форму с широким главным фасадом и шириной всего 22,5 м. Небоскреб был охарактеризован командой как «необычно узкий», а его форма призвана привлекать внимание людей.

В 73-этажном небоскребе, спроектированном испанской студией RCR Arquitectes для дубайской компании-застройщика Muraba, будет 131 квартира, которые расположатся по всей ширине здания, и будут иметь вид на обе его стороны. Помимо апартаментов, в башне разместятся спа-салон, ресторан, художественная галерея, площадка для игры в падел-теннис, конференц-залы, частный кинотеатр и «дюноподобное» общественное пространство у основания.

По словам команды, дизайн апартаментов был разработан на основе типичных местных домов, каждый из которых расположен вокруг «переосмысленного арабского двора». «Мы страстно желаем, чтобы наши здания соответствовали месту, чтобы они принадлежали участку и местному ландшафту, на котором они расположены», — говорит основатель RCR Arquitectes Рафаэль Аранда.

«Трепетный и в то же время сдержанный, Muraba Veil поднимается из дюн над самым космополитичным и перспективным городом ОАЭ, представляя собой смелое, останавливающее взгляд зрелище даже в сверхнасыщенном архитектурном пространстве Дубая, — описывает здание команда проекта. — Строение, чей необычно узкий профиль и внешний вид могли быть достигнуты только с помощью новейших дизайнерских и инженерных решений, вдохновлено многовековой домашней архитектурой, традиционно стремящейся удовлетворить основные потребности человека в убежище, безопасности, уединении и тесной связи с природой».

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