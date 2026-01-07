Китайский производитель смартфонов и электроники Oppo объявил, что Realme будет интегрирован в экосистему компании в качестве официального суббренда, что позволит эффективнее использовать ресурсы и оптимизировать внутренние процессы. Эта реорганизация направлена на более тесное взаимодействие команд и укрепление позиций обоих брендов на ключевых рынках.

Oppo, Unsplash

В публикации отмечается, что Oppo решила вернуть Realme в свою экосистему в качестве официального суббренда. Цель — усилить взаимодействие команд и эффективнее использовать внутренние ресурсы. В обновленной структуре основной бренд Oppo останется ведущим, а OnePlus и Realme будут действовать как два взаимодополняющих суббренда, каждый со своей отдельной рыночной стратегией.

Также уточнены руководящие позиции: основатель и генеральный директор Realme Скай Ли возьмет на себя общее руководство суббрендом, а Ли Цзе продолжит руководить OnePlus в Китае без изменений. Oppo считает, что более четкое распределение ролей позволит избежать дублирования функций и повысить эффективность работы брендов.

В рамках новой структуры Realme полностью интегрируется в сеть послепродажного обслуживания Oppo, что, как ожидается, улучшит охват и качество сервиса для пользователей, особенно на ключевых рынках. Несмотря на организационные изменения, график выпуска новых устройств Realme останется прежним, а позиционирование бренда на рынке не изменится.

Сообщается, что группа Oppo теперь имеет более ясную структуру: основной бренд Oppo и два суббренда — OnePlus и Realme. Центральным элементом изменений стала полная интеграция Realme в сервисную сеть Oppo. При этом запуск новых устройств Realme продолжается без задержек, и в этом месяце в Китае ожидается презентация модели Realme Neo 8.