Астрономы из Планетарной виртуальной обсерватории и лаборатории (PVOL) обратились к сообществу с просьбой — предоставить любые дополнительные наблюдения Сатурна, сделанные утром 5 июля 2025 года. Причина — фотография, сделанная астрономом Марио Раной из NASA, на которой, возможно, зафиксировано редкое и крайне значимое событие: удар космического тела о газовый гигант. На изображении заметна краткая, но яркая вспышка — типичный признак столкновения, ранее уже наблюдавшийся на Юпитере.

Изображение NASA

Удары в газовые гиганты — редкое зрелище в Солнечной системе

Сатурн, как и Юпитер, относится к классу газовых гигантов — планет с плотной атмосферой, преимущественно состоящей из водорода и гелия. В отличие от земных тел, удары в такие планеты не оставляют привычных кратеров. Следы могут исчезнуть почти мгновенно, но иногда их можно зафиксировать в виде вспышек или возмущений в структуре колец Сатурна, как это происходило во время миссии Cassini–Huygens.

По расчетам, удары объектов диаметром более одного километра случаются на Сатурне примерно раз в 3000 лет, однако более мелкие метеориты падают куда чаще. Интересно, что по интенсивности мелких столкновений Сатурн может быть сопоставим с Землей.

Об этом еще в 2013 году говорила Линда Спилкер, научный сотрудник миссии Cassini: «Чтобы ответить на этот вопрос, потребовались кольца Сатурна, действующие как гигантский детектор метеоритов — в сто раз больше площади поверхности Земли — и долгосрочное путешествие «Кассини» по системе Сатурна».

Что известно о вспышке 5 июля

Возможный удар, о котором сообщает PVOL, произошел 5 июля 2025 года между 09:00 и 09:15 по всемирному времени. На кадрах, сделанных Марио Раной, отчетливо видно короткое свечение на диске Сатурна. Сейчас астрономы ищут подтверждения — любые видео или снимки, сделанные в тот же временной промежуток другими наблюдателями.

PVOL подчеркивает: «Это потенциальное событие пока не подтверждено. Мы призываем сообщество астрономов предоставить другие изображения Сатурна, полученные в этот период».

Почему это важно

Если вспышка действительно была вызвана столкновением метеорита с Сатурном, это может стать первым достоверно зафиксированным подобным событием в истории наблюдений. Подобные удары — ценный источник данных для планетологии, астрофизики и моделирования ударных процессов в Солнечной системе. Они помогают уточнять динамику и эволюцию планет-гигантов, а также их влияние на движение малых тел.

Это событие также подчеркивает важность участия гражданских и любительских астрономов в науке. Даже один удачный кадр, сделанный с Земли, может дополнить пробелы в наших знаниях о процессах, происходящих в десятках астрономических единиц от нас.