В Австралии разгорается громкий правовой конфликт между государством и цифровыми гигантами. Поводом стал закон, запрещающий подросткам до 16 лет доступ к популярным социальным сетям. Первой в бой против этого решения ринулась платформа Reddit, которая пытается оспорить его в Верховном суде страны, пишет Reuters.

Freepik

Компания из Сан-Франциско строит свою защиту на двух ключевых аргументах. Во-первых, она утверждает, что запрет нарушает конституционно защищенную свободу политического общения. Во-вторых, Reddit настаивает, что ее платформа по своей сути не соответствует классическому определению социальной сети, а значит, и введенные правила на нее не должны распространяться.

Власти Австралии встретили иск с жесткой позицией, заявив о своей решительной поддержке родителей и защиты молодежи от потенциального вреда соцсетей. Чиновники напрямую связывают действия компании с желанием сохранить прибыль, проводя параллели с давними судебными тактиками табачной индустрии.

Исход этого дела может стать судьбоносным. В случае победы Reddit, аналогичные иски почти наверняка последуют и от других технологических компаний. В противном случае Австралия закрепит за собой роль первопроходца в столь жестком регулировании цифрового пространства для несовершеннолетних.