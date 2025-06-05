Социальная сеть Reddit подала в суд против ИИ-стартапа Anthropic, сообщает Bloomberg. Согласно иску, с июля 2024 года Anthropic более 100 тыс. раз пыталась получить доступ к данным Reddit, нарушая правила платформы и используя персональные данные пользователей без их согласия. Reddit назвала это «несанкционированным коммерческим использованием» контента.

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В Reddit заявили, что «создали рынок для лицензирования контента», заключив соглашения с конкурентами Anthropic — OpenAI и Google. «Другие гиганты в сфере ИИ понимают и уважают правила Reddit», — сказано в иске.

«Мы верим в открытый интернет — это не значит, что он открыт для коммерческой эксплуатации», — написал в электронном письме главный юрисконсульт Reddit Бен Ли.

Он отметил, что соцсеть не потерпит, чтобы «такие коммерческие организации, как Anthropic, использовали контент Reddit в коммерческих целях за миллиарды долларов без какой-либо отдачи для пользователей Reddit или уважения к их конфиденциальности».

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Соцсеть сообщила, что целью иска является возмещение ущерба и принуждение Anthropic к соблюдению договорных и юридических обязательств.

В своей жалобе Reddit утверждает, что боты-скраперы Anthropic игнорировали файлы robots.txt социальной сети — стандарт, который указывает автоматизированным системам не сканировать веб-сайты, пишет TechCrunch

«Мы не согласны с утверждениями Reddit и будем решительно защищаться», — заявила представитель Anthropic Даниэль Гиглиери в электронном письме изданию.