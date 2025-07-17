Самый крупный фрагмент Марса, когда-либо найденный на Земле, продан на аукционе Sotheby’s. Марсианский метеорит весом почти 25 кг стал сенсацией не только из-за своей редкости, но и из-за споров вокруг его судьбы. Ученые разделились: одни считают, что такие образцы должны храниться в музеях, другие — что даже в частной коллекции он может принести пользу науке.

Марсианский метеорит. Изображение: Sotheby’s

Самый крупный известный фрагмент Марса, когда-либо найденный на Земле, был продан на аукционе Sotheby’s за $5,296 млн анонимному покупателю. Этот марсианский метеорит, получивший официальное название NWA-16788, весит 24,67 кг — и этим значительно превосходит прежнего рекордсмена, Taoudenni 002, найденного в Мали в 2021 году (его масса составляла 14,51 кг).

Аукционные торги стартовали 16 июля в 14:00 по всемирному координированному времени (UTC) и завершились спустя менее пяти часов — в 18:46. Первоначальная оценка стоимости метеорита составляла от 2 до 4 миллионов долларов, но уникальность экспоната вывела цену далеко за пределы ожиданий.

«NWA-16788, вероятно, является относительным новичком на Земле, упавшим из космоса сравнительно недавно», — говорится в описании Sotheby’s.

Аукционный дом подчеркивает, что метеорит «демонстрирует минимальное воздействие земной атмосферы», а значит, его физико-химические свойства практически не изменились с момента попадания в пустыню Сахара. Этот фрагмент, по сути, представляет собой уникальный образец первозданной марсианской материи.

Как марсианский метеорит попал на землю?

Судя по характерным признакам, NWA-16788 был выброшен в межпланетное пространство в результате удара крупного астероида по поверхности Марса. Об этом свидетельствуют зоны ударного плавления и значительное содержание маскелинита — стекловидной формы полевого шпата, образующегося при высоком давлении и температуре.

«Метеорит образовался в результате медленного охлаждения марсианской магмы и характеризуется крупнозернистой текстурой, состоящей в основном из пироксена, маскелинита и оливина», — уточняется в каталоге Sotheby’s.

Эти признаки относят метеорит к редкой группе микрогаббров, составляющих лишь 5,4% всех известных марсианских метеоритов. Это делает его особенно ценным для петрологии, геологии и планетарной науки.

Обнаружение камня состоялось в ноябре 2023 года: его нашел охотник за метеоритами в районе Агадес (Нигер). Один из образцов был передан в Шанхайский астрономический музей, где и была подтверждена его марсианская природа.

NWA-16788 весом 24,67 кг. Изображение: Sotheby’s

Споры в научном обществе

Однако столь громкая продажа вызвала неоднозначную реакцию в научной среде. Многие специалисты сомневаются, что подобные уникальные объекты должны уходить в частные коллекции, а не пополнять музейные собрания.

«Было бы жаль, если бы он исчез в хранилище олигарха, — сказал палеонтолог Стив Брусатте из Эдинбургского университета в интервью CNN. — Ему место в музее, где его можно изучать, где им смогут любоваться дети, семьи и широкая публика».

Впрочем, некоторые эксперты сохраняют умеренный оптимизм. Планетолог Джулия Картрайт из Университета Лестера считает, что научная ценность метеорита все же может быть реализована.

«Научный интерес сохранится, и новый владелец, возможно, будет очень заинтересован в получении знаний, так что мы все равно сможем извлечь из этого много научной информации», — сказала она CNN.

Тем не менее, поскольку личность покупателя не раскрывается, судьба самого дорогого марсианского метеорита остается неизвестной. Вопрос о том, кому должны принадлежать такие фрагменты других планет Солнечной системы, вновь становится предметом острой дискуссии на стыке науки, этики и рыночной экономики.