В базе данных МВД России появился реестр контролируемых лиц, который позволит работодателям проверить данные об иностранных гражданах. В случае, если сотрудник находится в стране незаконно, это можно будет оперативно отследить. «Инк.» разобрался, как будет работать новая система контроля мигрантов.

Кого туда внесут

Иностранное лицо может попасть в реестр в нескольких случаях:

окончание срока временного пребывания;

истечение разрешения на временное проживание;

просроченный вид на жительство;

окончание патента;

аннулирование визы;

передача по реадмиссии в Россию при отсутствии законных оснований для нахождения;

отказ в признании беженцем;

отказ в предоставлении временного убежища;

истечение разрешения на работу;

окончание трудового договора;

сокращение срока временного пребывания;

незаконное пересечение границы России;

прекращение гражданства;

истечение 72 разрешенных часов для пассажира круизного судна;

наказание в виде административного выдворения;

вступление в силу обвинительного приговора суда.

Чем это грозит

На лиц, попавших в реестр, будут распространяться ограничения. В частности, эти иностранцы больше не смогут вступить в брак на территории страны или, наоборот, оформить развод. Им будет запрещено создание юридического лица, в том числе ИП. Лица из реестра не смогут покидать пределы субъекта, в котором пребывают — до выдворения из страны. Нельзя будет изменять место жительства без разрешения органа внутренних дел. Запрет распространяется и на покупку и регистрацию недвижимости.

Попавшие в список МВД мигранты не смогут устроить ребенка в детский сад или школу. Запрещается управление транспортным средством, а также сдача экзамена на права или обмен водительского удостоверения.

Ограничения накладываются и на финансовые операции. После занесения в реестр иностранцы больше не смогут открыть банковский счет и осуществлять транзакции, за исключением обязательных платежей. Также разрешены переводы или выдача наличных на сумму, не превышающую 30 тыс. руб.

Как пользоваться реестром

Доступ к реестру предоставляется на официальном сайте МВД России, а также через специальную форму на портале «Госуслуг». Найти интересующее лицо в реестре можно по имени, фамилии и отчеству. Также понадобятся год и день рождения и данные паспорта иностранного гражданина: серия, номер, дата выдачи. Можно вводить информацию как на английском, так и на русском языках.

В ответ система выдаст сообщение о найденных сведениях или их отсутствии. Они обновляются каждые 4 часа. Проверить информацию может любой заинтересованный человек.

Что делать, если попал в реестр

Если иностранный гражданин обнаружил себя в реестре, ему нужно прибыть в отделение МВД в срок, установленный предписанием о явке. К попавшему в список применяется мера в виде высылки из страны.

Лицо считается уведомленным о своем статусе со дня внесения в реестр. В случае двух и более нарушений предусмотренных ограничений иностранного гражданина поместят в специальное учреждение территориального органа МВД России и депортируют.

Кого будут штрафовать

При этом российский гражданин тоже может получить административное наказание, если в обход нового законодательства будет оказывать услуги лицам из реестра. Для простых граждан штраф составит от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц от 35 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 400 до 500 тыс. руб.

За первые сутки работы реестра проверку запросили 62 761 раз. По ее результатам, 7 191 иностранных гражданина оказались в спике.