Малый бизнес в России все чаще начинает с онлайн-присутствия еще до того, как полностью выстраивает офлайн-процессы. Регистрацию домена самым востребованным запросом при запуске назвали 54,1% предпринимателей, а 57,8% оформляют его одновременно с созданием сайта или другого онлайн-проекта. Такие данные приводит сервис для предпринимателей Рег.решения от Рег.ру в исследовании, приуроченном ко Дню российского предпринимательства. Подробности — в распоряжении «Инка».

Вторым по популярности запросом стало создание сайта, его выбрали 24,6% респондентов. При этом домен для предпринимателей уже не выглядит просто технической настройкой. 19,6% используют его как инструмент продвижения бренда, 18,3% заранее закрепляют через него название будущего проекта, еще 14% оформляют домен для корпоративной почты.

Эти запросы показывают, как изменилось поведение предпринимателей. Если раньше компании могли выходить в интернет спустя месяцы после запуска, то теперь сайт, домен и онлайн-каналы планируют уже на старте, вместе с юридическим оформлением и поиском поставщиков.

Сильнее всего этот сдвиг заметен у небольших команд, локальных сервисов и начинающих брендов. Для них сайт часто становится главной точкой контакта с клиентом.

«Сегодня предприниматели конкурируют не только продуктом, но и скоростью выхода к клиенту. Если у бизнеса нет понятного адреса в интернете, он теряет часть доверия еще до первого контакта», — отметил евангелист Рег.решений Владислав Иванов. По его словам, сервис берет на себя часть рутинных задач, чтобы высвободить время предпринимателя для стратегических решений.

Исследование показывает, что онлайн-инфраструктура стала для предпринимателей одной из базовых задач с первого дня работы. Еще несколько лет назад сайт, домен и связанные с ними сервисы чаще откладывали до момента, когда основной бизнес уже вставал на ноги.

