Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС), который зарегистрировал в 1990 году доменную зону Советского Союза .su, опроверг информацию о возможном ее закрытии.

«Данная информация периодически появляется в публичном поле, но не соответствует действительности. Регистратура (РосНИИРОС) не планирует ликвидацию домена .su, и никаких формальных действий со стороны ICANN предпринято не было», — уточнили в институте.

ICANN — Internet Corporation for Assigned Names and Numbers запланировала к 2030 году избавиться домена .su, о чем, по информации издания Domain Name Wire, оно официально уведомило регистратора.

По данным портала, еще 6 февраля PTI — организация, отвечающая за работу управления по распределению номеров в интернете (IANA) в рамках ICANN, направила администратору домена личное письмо, в котором сообщила соответствующем решении.

В то же время в РосНИИРОС отметили, что .su наряду с .ru и .рф — это часть российской национальной доменной зоны, а страновые домены верхнего уровня по процедуре самого же ICANN могут быть удалены из корневой зоны DNS только при исключении соответствующего двухбуквенного кода из стандарта ISO 3166.

«В настоящее время код “su” включен в список ISO 3166 со статусом “исключительно зарезервирован”, что можно легко проверить на официальном сайте Международной организации по стандартизации (ISO)», — добавили в институте.

Стоит отметить, что в доменной зоне .su, появившейся 19 сентября 1990 года, на сегодняшний день зарегистрировано порядка 110 тыс. доменных имен.