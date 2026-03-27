Пилотный рекламный проект OpenAI за шесть недель показал выручку в пересчете на год более $100 млн. Это первый сигнал, что реклама может стать одним из ключевых источников дохода для сервисов на базе ИИ, пишет Reuters.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

В январе OpenAI начала показывать рекламу некоторым пользователям в США, активизируя усилия по монетизации чат-бота для финансирования дорогостоящей разработки технологии. Реклама демонстрируется пользователям бесплатного плана и более дешевого плана Go.

При этом объявления не связаны с ответами ChatGPT и не влияют на результаты диалогов. Компания подчеркнула, что разговоры пользователей не передаются маркетологам. Представитель OpenAI отметил, что хотя примерно 85% пользователей имеют право видеть рекламу, ежедневно ее видят менее 20%, оставляя большой потенциал для роста доходов.

OpenAI уже обратилась к более чем 600 рекламодателям, при этом почти 80% из них — малые и средние предприятия — проявили интерес к размещению рекламы на платформе. В апреле компания планирует запустить инструменты самостоятельного размещения рекламы для дальнейшего роста. В ближайшие недели тестирование будет расширено на другие страны, включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду.

Сейчас цифровая реклама в основном встроена в поисковые сервисы: классическая модель — это «поиск + реклама», где, например, Google показывает рекламные ссылки и предложения рядом с результатами выдачи и зарабатывает на кликах. Появление сервисов на базе ИИ меняет этот порядок: пользователи все чаще получают готовый ответ вместо списка ссылок, и если реклама будет встроена прямо в такие ответы, часть рекламных бюджетов может постепенно перетечь из традиционного поиска в ИИ-интерфейсы.

В результате реклама может стать значительным источником дохода для OpenAI благодаря миллионам пользователей ChatGPT.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.