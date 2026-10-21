Российский рынок медиатехнологий насчитывает 377 млрд руб. оборота. При этом больше всего, 301 млрд руб., приходится на технологии для создания рекламного контента, следует из подсчетов Московского инновационного кластера (МИК) и Reksoft Consulting. К 2030 году рынок может вырасти почти в 2,7 раза, то есть примерно до 1 трлн руб.

На решения для кино и сериалов приходится 43 млрд руб., для анимации — 31 млрд руб., для музыкальной индустрии — около 3 млрд руб. В то же время мировой рынок медиатехнологий в 2025 году достиг $60,1 млрд, а в 2024–2030 гг. будет расти в среднем на 12,7% в год, следует из данных The Business Research Company.

По данным Maximize Market Research, крупнейшими рынками остаются страны Северной и Южной Америки, а также Азии, на которые приходится около 60% мирового объема отрасли. Во многом это связано с тем, что именно здесь сосредоточены крупнейшие разработчики программного обеспечения и производители специализированного оборудования.

Кто делает эти технологии в России

Многие отечественные разработчики сосредоточены в Москве. 15 сентября открылся Кластер медиатехнологий: в нем 48 компаний, которые создают технологии для производства и дистрибуции контента, от ИИ-инструментов для создания и монтажа видео до цифровых аватаров, виртуального производства и решений на базе VR. А в прошлом году заработал Московский кластер видеоигр и анимации, его резиденты — 44 игровые и восемь анимационных компаний.

МИК и ОККО на Московском стартап-саммите сообщили о запуске подкаста «Медиатехнологии», посвященного разработкам российских компаний. В выпусках планируется рассматривать и проекты резидентов Кластера медиатехнологий. «Мы отмечаем, как быстро растет интерес к отечественным технологиям, и наша задача — создать среду, где эти решения не только обсуждаются, но и находят практическое применение», — отмечает заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер» Ольга Романец.

По условиям соглашения стороны будут содействовать развитию и практическому применению современных медиатехнологий на базе Кластера медиатехнологий, включая VR/AR, анимацию, 3D-моделирование, цифровых двойников, метавселенные и разработку ПО и оборудования для медиа.