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Рекламный контент занимает почти 80% российского рынка медиатехнологий

Российский рынок медиатехнологий насчитывает 377 млрд руб. оборота. При этом больше всего, 301 млрд руб., приходится на технологии для создания рекламного контента, следует из подсчетов Московского инновационного кластера (МИК) и Reksoft Consulting. К 2030 году рынок может вырасти почти в 2,7 раза, то есть примерно до 1 трлн руб.

На решения для кино и сериалов приходится 43 млрд руб., для анимации — 31 млрд руб., для музыкальной индустрии — около 3 млрд руб. В то же время мировой рынок медиатехнологий в 2025 году достиг $60,1 млрд, а в 2024–2030 гг. будет расти в среднем на 12,7% в год, следует из данных The Business Research Company.

По данным Maximize Market Research, крупнейшими рынками остаются страны Северной и Южной Америки, а также Азии, на которые приходится около 60% мирового объема отрасли. Во многом это связано с тем, что именно здесь сосредоточены крупнейшие разработчики программного обеспечения и производители специализированного оборудования.

Кто делает эти технологии в России

Многие отечественные разработчики сосредоточены в Москве. 15 сентября открылся Кластер медиатехнологий: в нем 48 компаний, которые создают технологии для производства и дистрибуции контента, от ИИ-инструментов для создания и монтажа видео до цифровых аватаров, виртуального производства и решений на базе VR. А в прошлом году заработал Московский кластер видеоигр и анимации, его резиденты — 44 игровые и восемь анимационных компаний.

МИК и ОККО на Московском стартап-саммите сообщили о запуске подкаста «Медиатехнологии», посвященного разработкам российских компаний. В выпусках планируется рассматривать и проекты резидентов Кластера медиатехнологий. «Мы отмечаем, как быстро растет интерес к отечественным технологиям, и наша задача — создать среду, где эти решения не только обсуждаются, но и находят практическое применение», — отмечает заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер» Ольга Романец.

По условиям соглашения стороны будут содействовать развитию и практическому применению современных медиатехнологий на базе Кластера медиатехнологий, включая VR/AR, анимацию, 3D-моделирование, цифровых двойников, метавселенные и разработку ПО и оборудования для медиа.

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