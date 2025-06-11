2024 год стал рекордным за последние пять лет по объему оказанных строительных и ремонтных услуг. Согласно исследованию «Бизнес-секреты» (проект Т-Банка), проведенному в рамках аналитической платформы T-Data, россияне потратили на эти цели 526 млрд руб.

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Данные Росстата показывают, что в первом квартале 2025 года расходы граждан на строительство и ремонт составили 133,9 млрд руб., что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (110,9 млрд руб.). Аналитики отмечают, что рост рынка связан не только с инфляционными процессами.

Индекс физического объема услуг стабильно увеличивается примерно на 10% в год, независимо от изменения стоимости. В исследовании указано, что рост спроса свидетельствует о необходимости обновления жилищного фонда, а также о повышении доли частных заказов на фоне замедления темпов массового строительства в ряде регионов.

Эксперты сервиса «Профи.ру» зафиксировали значительное увеличение спроса на строительные услуги. В первом квартале он вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к 2022 году рост составил почти 100%, а на ремонтные работы — 12%.

Наибольшей популярностью пользовались услуги сантехников, мастеров по ремонту бытовой техники и мебели, электриков, а также специалистов по малярным и штукатурным работам.

Также в начале 2025 года резко возрос спрос на отдельные виды услуг:

ремонт электроники (+34%);

строительные работы (+29%);

установку и починку вентиляции и кондиционеров (+50%);

вывоз мусора (+42%);

благоустройство территорий (+48%).

Таким образом, 2024 год стал переломным для отрасли, а тенденция к увеличению расходов на строительство и ремонт продолжает набирать обороты.