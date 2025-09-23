Министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил начать обсуждение изменения формата режима самозанятости после 2028 года. Правительство ранее обещало не менять этот институт в течение десяти лет, и срок подходит к концу.

Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

«Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы», — отметил Решетников, предложив проработать концепцию уже в 2026 году для постепенного внедрения, чтобы люди могли адаптироваться.

Министр подчеркнул необходимость комплексного подхода, включая индивидуальных предпринимателей (ИП). «Они (ИП — «Инк») могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб. И ставка налогообложения у них может быть не 4−6%, а может быть и 1%, потому что у нас многие регионы упрощенку до 1% снизили», — объяснил Решетников.

Ранее бизнес обратил внимание на проблему «налогового арбитража». Так, наемный труд облагается налогами в 43%, а услуги самозанятых — всего 6%. Тогда Решетников сообщил об обсуждении проблемы с Минфином и ФНС, а также о проверках компаний, маскирующих наем под специальные режимы. Президент России Владимир Путин рекомендовал действовать осторожно, чтобы избежать перехода компаний в серую зону.

Режим самозанятости введен в 2019 году и предусматривает налог 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. По данным «Опоры России» на конец июня, в России было зарегистрировано более 13 млн самозанятых, из них более 12 млн — физические лица, а свыше 646 тыс. — индивидуальные предприниматели. В марте в ФНС заявили, что массовая подмена трудовых отношений не наблюдается, а такие случаи легко выявляются.