Инвестор и предприниматель Александр Сысоев в преддверии Нового Года объявил о запуске, по его словам, «самого важного проекта года» — инициативы «Вместе для Трёх», направленной на поддержку локального бизнеса и создание добрых практик в Курске, Брянске и Белгороде. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Проект одновременно объединяет социальный элемент и развитие региональной HoReCa, а его главная идея — помочь городам, находящимся под дополнительной нагрузкой в последние годы.

Система включает две части:

Первая — «подвешенное угощение» в местных кафе и ресторанах. Гости или компании смогут оплатить напиток или блюдо заранее, а заведение передаст его тем, кто рядом: случайным посетителям, врачам, учителям, спасателям и другим специалистам, чья работа часто остается за рамками благодарностей. По сути, это локальная система маленьких жестов, превращающих обычный визит в кафе в момент человеческой поддержки.

Вторая часть — база производителей для сегмента HoReCa в трех регионах. Сысоев и команда собирают анкету фермеров, пищевых производств, поставщиков оборудования — всех, кто может быть полезен ресторанному бизнесу. Цель — создать открытую площадку, которую смогут использовать заведения по всей стране: чтобы закупать продукты напрямую, работать с проверенными поставщиками и тем самым поддерживать местные компании, которым сейчас особенно непросто.

Проект уже открыл прием заявок, а его создатели называют его попыткой «собрать на одной карте тех, кто делает жизнь в регионах теплее и устойчивее». Инвестор призвал всех, у кого есть знакомые предприниматели или представители HoReCa в Курске, Брянске и Белгороде, поделиться проектом, чтобы как можно больше региональных предпринимателей трех городов смогли увидеть добрую инициативу.