Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая «Магнит», «Пятерочку» и другие сети, предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину.

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Богданов отметил, что отсутствие контроля маркировки на маркетплейсах создает лазейки для нелегальных товаров, особенно продуктов, БАДов и товаров для детей.

В ассоциации также предложили исключить из законопроекта о платформенной экономике норму, разрешающую дистанционную продажу алкоголя и табака через биометрическую верификацию.

В Wildberries, напротив, эту норму поддерживают, считая предложение о ее исключении попыткой «заблокировать конкуренцию». В то же время управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян подчеркивает, что текущая редакция законопроекта вступает в противоречие с действующими законами об алкоголе и табаке. «ЕБС (Единая биометрическая система. — Прим. ред.) не может быть единственным способом контроля возраста», — считает он.

Закон о торговле и маркетплейсы

АКОРТ также предлагает распространить закон о торговле на продовольственные товары, выкупаемые маркетплейсами, снять ограничения на посреднические услуги для платформ, связанных с ретейлерами, и ввести ограничения на скидки.

Минэкономразвития считает распространение закона о торговле на маркетплейсы нецелесообразным, так как это затормозит отрасль. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует разработку законопроекта о платформенной экономике) подчеркнули, что законопроект уже учитывает баланс интересов ретейлеров и платформ и проходит согласование.

Глава совета по электронной коммерции ТПП России Алексей Федоров уверен, что проверка маркировки маркетплейсами увеличит издержки для малого и среднего бизнеса и это отразится на цене товаров для потребителей.