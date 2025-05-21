Ретейлеры попросили обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая «Магнит», «Пятерочку» и другие сети, предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину.
Богданов отметил, что отсутствие контроля маркировки на маркетплейсах создает лазейки для нелегальных товаров, особенно продуктов, БАДов и товаров для детей.
В ассоциации также предложили исключить из законопроекта о платформенной экономике норму, разрешающую дистанционную продажу алкоголя и табака через биометрическую верификацию.
В Wildberries, напротив, эту норму поддерживают, считая предложение о ее исключении попыткой «заблокировать конкуренцию». В то же время управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян подчеркивает, что текущая редакция законопроекта вступает в противоречие с действующими законами об алкоголе и табаке. «ЕБС (Единая биометрическая система. — Прим. ред.) не может быть единственным способом контроля возраста», — считает он.
Закон о торговле и маркетплейсы
АКОРТ также предлагает распространить закон о торговле на продовольственные товары, выкупаемые маркетплейсами, снять ограничения на посреднические услуги для платформ, связанных с ретейлерами, и ввести ограничения на скидки.
Минэкономразвития считает распространение закона о торговле на маркетплейсы нецелесообразным, так как это затормозит отрасль. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует разработку законопроекта о платформенной экономике) подчеркнули, что законопроект уже учитывает баланс интересов ретейлеров и платформ и проходит согласование.
Глава совета по электронной коммерции ТПП России Алексей Федоров уверен, что проверка маркировки маркетплейсами увеличит издержки для малого и среднего бизнеса и это отразится на цене товаров для потребителей.