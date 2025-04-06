П окупка американского подразделения TikTok у китайской ByteDance приостановлена из-за отказа Пекина одобрить сделку после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении новых пошлин, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. При этом глава американской администрации продлил на 75 дней работу социальной сети, чтобы дать ByteDance время на продажу приложения.

Согласно одному из источников Reuters, практически завершенная к середине прошедшей недели сделка предполагала выделение американского подразделения соцсети коротких видео в новую, базирующуюся в США компанию, где ByteDance будет занимать менее 20%. Договоренности одобрили инвесторы, китайская компания и правительство США. Но в субботу ByteDance сообщила, что разногласия так и не сняты, переговоры с американскими властями еще идут, и «обе стороны все еще имеют разногласия по многим ключевым вопросам».

Как заявил в своей социальной сети Truth Social Трамп, объясняя продление крайнего срока работы TikTok в США, который был кончиться накануне, еще на 2,5 месяца, «сделка требует больше работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых утверждений».

«Мы надеемся продолжать добросовестно работать с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными пошлинами», — отметил он.

Трамп наложил на китайский экспорт пошлины в общей сложности в размере 54% на товары, импортируемые в Соединенные Штаты. При этом он заявил, что готов снизить эти пошлины, чтобы заключить сделку с ByteDance о продаже приложения, которым пользуются 170 млн американцев.