В Нью-Йорке (США) присяжные признали голливудского режиссера Карла Эрика Ринша виновным в мошенничестве и отмывании денег — он присвоил $11 млн, которые Netflix выделил ему на завершение научно-фантастического сериала White Horse («Белая Лошадь»), и потратил их на роскошные покупки, включая пять Rolls-Royce, Ferrari и почти $1 млн на матрасы и элитное постельное белье.

Freepik

48-летний Ринш, известный по фильму «47 ронинов», получал от Netflix финансирование в течение нескольких лет. Стриминговый сервис перечислил режиссеру $44 млн на производство сериала, а позже выделил еще $11 млн после просьбы о «дополнительных средствах» для завершения проекта. Но, как установило следствие, вместо съемок режиссер перевел деньги на личный счет и начал спекулировать на рынке — сначала в опционах, где потерял около половины суммы за пару месяцев, затем в криптовалютах, где получил прибыль и вывел средства себе.

После этого, по данным прокуратуры, начались траты: Ринш купил пять Rolls-Royce и Ferrari, потратил $652 тыс. на часы и одежду, приобрел два матраса за $638 тыс. и еще $295 тыс. оставил в бутиках элитного постельного белья. Еще $1,8 млн ушло на погашение долгов по кредитным картам. Сериал так и не был снят.

Netflix отказался комментировать приговор и ситуацию.

Адвокат режиссера Бенджамин Земан заявил, что считает решение суда ошибочным и «опасным прецедентом» для художников, чьи творческие и контрактные конфликты с крупными медиакомпаниями могут, по его словам, приводить к уголовным обвинениям.

Прокуроры, напротив, считают дело очевидным: по словам федерального прокурора Джей Клейтона, Ринш «взял $11 млн, предназначенных для сериала, и поставил их на спекулятивные опционы и криптовалюту». «Сегодняшний приговор показывает: если кто-то крадет деньги инвесторов, мы найдем каждую транзакцию и привлечем к ответственности», — подчеркнул он.

Приговор Риншу будет вынесен в апреле.