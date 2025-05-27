Фармацевтическая группа «Протек», принадлежащая Вадиму Якунину, через свои структуры «Ригла» и «Протек» приобрела калининградскую компанию «Линц», управляющую региональной аптечной сетью «Новая аптека». Сумма сделки, по оценкам экспертов, могла составить 200 млн руб.

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Как следует из данных ЕГРЮЛ, сделка была оформлена 23 мая 2024 года. В «Ригле» подтвердили факт покупки, уточнив, что приобретение включает 55 аптечных пунктов, которые будут переведены под бренд «Здравсити аптека».

Генеральный директор «Риглы» Борис Попов пояснил, что выход на рынок Калининградской области обусловлен стратегией расширения клиентской базы и повышения доступности лекарственных средств для населения.

Это приобретение позволило «Ригле» приблизиться к отметке в 6 тыс. аптек по всей стране. По данным рейтингов Vademecum и DSM Group, по итогам 2024 года сеть стала крупнейшей в России, показав рост выручки на 26% — до 194,5 млрд руб.

Эксперты рынка отмечают, что стоимость сделки соответствует примерно двум месяцам оборота приобретаемой сети. По расчетам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, сумма покупки могла составить около 192,5 млн руб.

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Аналитик обратил внимание на увеличение количества предложений о продаже аптечных сетей в 2024-2025 годах, связав эту тенденцию с изменениями в налоговом законодательстве. С 1 января 2024 года аптечные сети, работающие на упрощенной системе налогообложения с доходами свыше 60 млн руб., обязаны платить НДС, что создало дополнительные финансовые сложности для многих игроков рынка.

Шуляк также отметил, что рынок практически исчерпал предложения по продаже качественных аптечных сетей, в связи с чем крупные операторы начинают рассматривать альтернативные варианты расширения, включая приобретение прав аренды на помещения, занимаемые аптеками.

Это уже не первое крупное приобретение «Риглы» в последнее время. В августе 2023 года компания купила 375 аптек в Нижегородской области, работавших под брендами Farmani и «Аптечество», а в декабре завершила сделку по покупке хабаровской сети «Новая аптека»/«Аптека Миницен». В результате этих приобретений общее количество аптек «Риглы» за 2024 год увеличилось с 4100 до 5518.

Согласно данным DSM Group, в 2024 году объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в денежном выражении достиг 1,635 триллиона рублей, что на 13,8% больше показателя 2023 года. При этом в натуральном выражении рынок сократился на 2,3%, составив около 4,4 миллиарда упаковок лекарственных средств.