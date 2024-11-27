Чтобы избежать высоких тарифов, установленных Apple и Google в App Store, Roblox предлагает пользователям на 25% больше валюты Robux при покупке через сайт. По словам компании, она ищет способы повысить ценность для пользователей и создателей контента.

«Apple и Google являются важными партнерами, — заявил представитель Roblox. — Мы постоянно ищем способы увеличить ценность для наших пользователей и создателей, а также контролировать расходы. В будущем мы предоставим до 25% больше Robux тем клиентам, которые покупают игровую валюту на нашем сайте или с использованием подарочных карт».

Кроме того, в посте на форуме разработчиков Roblox было указано, что это не временная акция, а постоянное изменение.

Генеральный директор Epic Games, Тим Суини, который выступал против дополнительной платы, которую взимают с разработчиков магазины приложений Apple и Google, поддержал этот шаг.

«Приятно видеть, что Roblox начала борьбу с Apple. Я надеюсь, что иск Epic против Apple поможет положить конец этим абсурдным предупреждениям и ненужным сборам. Это позволит всем приложениям направлять пользователей на оплату на сайте компании и экономить деньги», — написал он в своем посте на X.

В августе Epic запустила собственный магазин приложений Epic Games Store в странах Европейского Союза на iOS и на Android по всему миру. В Европе благодаря Закону о цифровых рынках компании получили возможность создавать альтернативы App Store от Apple. В то же время такие стартапы, как Appcharge, помогают разработчикам продавать свои игры вне платформ Apple и Google.

Недавно Roblox заявила, что теперь разработчики игр на платформе смогут взимать с пользователей реальные деньги, а не полагаться на платежи через Robux — цифровую валюту платформы. Это касается только игр с платным доступом или тех, где нужно вносить деньги за игру.